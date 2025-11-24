Política EconomiaPortada

Cambios en el Gabinete. Kicillof confirmó la salida de Alberto Sileoni de Educación y ya tiene a su reemplazante

El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense el pliego para designar a Flavia Terigi como nueva titular de Educación provincial.

El gobernador Axel Kicillof confirmó en las últimas horas la salida de Alberto Sileoni de su Gabinete. El funcionario, que hasta ahora había oficiado como titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), dará un paso al costado por “motivos personales” y será reemplazado por la actual rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Flavia Terigi.

La nueva designación deberá ser formalizada por la Legislatura bonaerense y es por eso que la Provincia elevará este miércoles el pliego para el nombramiento de la pedagoga, docente e investigadora bonaerense. La experta en educación ocupará el cargo que dejará Alberto Sileoni, quien se alejará de la gestión por motivos personales.

En las últimas horas Sileoni expresó su agradecimiento al mandatario provincial por “la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno”. En su balance, destacó las transformaciones curriculares impulsadas por la cartera, la presencia territorial, la cercanía con las escuelas y el desarrollo de la infraestructura, como varias de “las prioridades en estos años de trabajo”.

“Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias”, agregó el funcionario y confirmó que continuará acompañando al gobernador Kicillof desde otros espacios.

¿Quién es Terigi, la nueva funcionaria propuesta por Axel Kicillof?
La candidata propuesta para desembarcar al DGCyE cuenta con una extensa trayectoria académica. Es pedagoga por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en ciencias sociales por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Además, es profesora para la enseñanza primaria por la Escuela Normal Superior N°10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Terigi se desempeña como rectora de la UNGS desde agosto de 2022 y es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206), en representación del ámbito académico.

La Legislatura bonaerense deberá ahora avanzar con el tratamiento del pliego para concretar su designación y oficializar el recambio en la conducción de la cartera educativa provincial.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Presti: las FF.AA. deben estar a la altura del “nuevo rol protagónico” del país

LezamaPortadaSociedad

Caen dos sospechosos tras una serie de hurtos y una investigación que involucró a cinco ciudades

Política EconomiaPortada

Gabinete: la segunda de Bullrich a Seguridad y un militar al frente de Defensa, por primera vez desde el 83

PortadaSociedad

GRAL. BELGRANO: Un hombre de 58 años falleció este sábado mientras pescaba

Política EconomiaPortadaSociedad

Alertan que hay 30 mil kilómetros de rutas con necesidad de mantenimiento “urgente”

PortadaSociedad

Identificaron al joven que murió atropellado en la Ruta 2 y surge una nueva hipótesis sobre el accidente

Mar del PlataPolítica EconomiaPortada

La Marina de Estados Unidos realizó ejercicios tácticos en Mar del Plata

DestacadoDoloresPortada

INVESTIGAN UN POSIBLE ESQUEMA DE FRAUDE INMOBILIARIO QUE INCLUYE A BROKERS Y LOCALES GASTRONÓMICOS

Política EconomiaPortada

Milei le devuelve poder a Santilli: el Renaper y Deportes quedan bajo su órbita

PortadaSociedad

Habilitan a los chicos desde los 13 años a invertir en bonos y acciones

PortadaSociedad

Avanza la implementación de un sistema para alertar en celulares sobre catástrofes

PortadaSociedad

El Colegio de Médicos se declaró en “Alerta Sanitaria” por el aumento significativo de las Enfermedades de Transmisión Sexual

Mostrar más