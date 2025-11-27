Previo a la jura, Bullrich reunió a la tropa de senadores libertarios

La Libertad Avanza en el Senado tendrá su primera prueba este viernes cuando el pleno ponga a consideración el pedido de impugnación del pliego de Lorena Villaverde. El mensaje de Bullrich a sus nuevos pares de bancada.

Una vez que la ceremonia quede concluida, Patricia Bullrich dejará el Ministerio de Seguridad para abocarse de lleno a las reformas que el presidente Javier Milei va a presentar el próximo 9 de diciembre. También estará el Presupuesto 2026, primer tema de las sesiones extraordinarias próximas a oficializar.

De esta manera, La Libertad Avanza tendrá a Bullrich como jefa de bloque y a los senadores nacional Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala, Bruno Olivera Lucero, Ivanna Arrascaeta, Francisco Paoltroni, Carmen Álvarez Rivero, Agustín Monteverde, Juan Cruz Godoy, Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida, Gonzalo Guzmán Coraita, Agustín Coto, Belén Monte de Oca, Emilia Orozco, Pablo Cervi, Lorena Villaverde y Nadia Márquez, estos últimos cuatro legisladores provienen de la Cámara de Diputados.

Expectante de su arribo al Palacio Legislativo luego de una década, Patricia Bullrich, flamante nueva jefa de bloque oficialista, reunió a sus pares de La Libertad Avanza en la antesala de la ceremonia de jura que se llevará a cabo este viernes a las 11. “Empieza una nueva etapa en el nuevo Congreso: orden, responsabilidad y trabajo para defender el esfuerzo de los argentinos”, señaló en X la aún ministra de Seguridad.

Uno de los motivos de la fuerte expectativa de la funcionaria se debe a que el Gobierno nacional dejará de tener un bloque de seis legisladores para pasar a tener una veintena de integrantes. Esto, debido a los resultados del 26 de octubre y a la incorporación de senadores afines a las ideas liberales como Francisco Paoltroni, quien regresa al oficialismo tras un año de discrepancias, y Carmen Álvarez Rivero, alineada desde hace meses.

De todos modos, el nuevo bloque oficialista tendrá su primer desafío en la sesión pública de inauguración de los nuevos integrantes ya que Unión por la Patria pretende impugnar el diploma de la rionegrina Lorena Villaverde. Si bien el pedido de rechazo al pliego tiene dictamen de comisión, la oposición dura no cuenta con el número necesario para negar la jura de la senadora libertaria.

