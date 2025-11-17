 Milei, Santilli y Caputo arrancan la semana enfocados en el Presupuesto 2026

La agenda del Gobierno Nacional estará centrada en reuniones con el Gabinete y en reforzar el diálogo con los gobernadores.

La agenda oficial del presidente Javier Milei para esta semana estará centrada, principalmente, en reuniones con su Gabinete y dialogar acerca del plan económico que lleva adelante y el Presupuesto 2026, además de reforzar el diálogo con los gobernadores, a través de los encuentros que ya tiene pactados el ministro del Interior, Diego Santilli.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo, probablemente, participe en las reuniones que tenga Milei con los funcionarios en Casa Rosada para discutir los temas de Gobierno de cara a los proyectos de las reformas laboral, penal y tributaria e, incluso, es probable que reciba a algunos ministros, aunque, por el momento, no hay fecha exacta.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, debido a que el viernes se decretó día no laborable con fines turísticos, por la celebración del Día de la Soberanía (20 de noviembre), el Presidente y el ministro del Interior podrían tener menos actividades hacia el final de la semana; hasta el momento, además de la mesa política con su equipo de trabajo, el miércoles 19 Milei participará de un evento en la Corporación América.

Por lo pronto, Santilli comenzará el lunes con un encuentro en Casa de Gobierno con el mandatario provincial de Río Negro, Alberto Weretilneck, y continuará las negociaciones con gobernadores para asegurar el apoyo a las reformas del Gobierno Nacional.

Además de recibir a los gobernadores en Casa Rosada, visitará varias provincias, en medio de una gira al interior, para dialogar sobre temas fiscales, obras públicas y el avance de las leyes que impulsa el Ejecutivo.

Las actividades que lleva adelante Santilli, y que fueron un pedido de Milei, están orientadas a conseguir las mayorías necesarias en el Congreso de la Nación, para conseguir la aprobación de reformas estructurales que plantean desde el oficialismo.