MADARIAGA: POR LA DELICADA SITUACIÓN ECONÓMICA DEJARÁ DE FUNCIONAR EL REFUGIO MUNICIPAL DE ANIMALES

Vecinos, con mucho pesar queremos informarles que nos vemos obligados a suspender momentáneamente el funcionamiento del Refugio Municipal de Animales.

Es de público conocimiento la delicada situación económica por la que está atravesando el municipio producto la baja de la coparticipación y la disminución del pago de tasas.

Por ello y con el fin de poder seguir manteniendo la prestación de los servicios más esenciales, a través de este comunicado informamos que en 30 días el refugio dejará de funcionar.

Actualmente, hay 99 animalitos viviendo en el predio y con mucho esfuerzo de la municipalidad en conjunto con voluntarios de la organización Provida los hemos cuidado, alimentado y socializado para que todos tengan una segunda oportunidad.

Hoy es el momento de que todos ellos encuentren un NUEVO HOGAR.

Quienes deseen sumarse a la campaña, los esperamos de lunes a sábados en el predio o pueden consultarnos vía WhatsApp al 2254 – 620491.

También les contamos que los turnos de castración gratuita serán temporalmente suspendidos, respetándose aquellos que ya fueron otorgados con anterioridad.

Agradecemos profundamente a todos los que colaboren en esta etapa, y especialmente a quienes a lo largo del tiempo han acompañado la tarea del refugio con compromiso y cariño.