LLA sumó a tres diputados radicales a su bloque: está a una banca del peronismo

Se trata de los integrantes de La Liga del Interior que estaban alineados con el oficialismo en la Cámara baja desde antes de las elecciones de octubre.

Cuatro meses después de haber formado un interbloque con el oficialismo en Diputados, los radicales Mariano Campero (Tucumán), Luis Picat (Córdoba) y Federico Tournier (Corrientes) afirmaron este miércoles su decisión de incorporarse de manera formal a la bancada de La Libertad Avanza.

“Bienvenidos Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier. Junto a Martín Menem seguimos sumando leones para aprobar las leyes que Javier Milei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”, anunció vía X el titular de la bancada oficialista, el cordobés Gabriel Bornoroni.

En lo que parece ser un triunfo personal del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, las flamantes adquisiciones de La Libertad Avanza tienen mandato vigente hasta 2027 y su incorporación formal deja al oficialismo a apenas una banca del peronismo, que tendrá 96 diputados a partir del 10 de diciembre.

Las elecciones legislativas del 26 de octubre reconfiguraron el Congreso y dejaron a La Libertad Avanza con 93 bancas y al peronismo -en sus distintas formas- con 97. Sin embargo, las negociaciones posteriores alteraron esos resultados.

Por caso, lo poco que quedaba del PRO se dividió con la incorporación de siete diputados amarillos a La Libertad Avanza, obviamente por orden de su jefa política, Patricia Bullrich.

El bloque de Unión por la Patria perdió al Jorge “Gato” Fernández, que fue elegido por esa fuerza pero anunció que jurará en diciembre como parte de la bancada de Independencia, que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Algo parecido pasó con el puntano Javier Noguera, que anunció la conformación de su propio bloque porque Unión por la Patria -o Fuerza Patria- le pareció un espacio “muy kirchnerista”.

El salto de Noguera está alineado con la estrategia de Casa Rosada -y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei- para que los legisladores peronistas se distancien del kirchnerismo y se vuelvan “dialoguistas”.

Con el triunfo electoral todavía fresco, y con la jura de diciembre cada vez más cerca, La Libertad Avanza buscará por todos los medios aislar a los diputados que no puedan asimilar, como fue el caso de los radicales Campero, Picat y Tournier, quienes formaron en julio pasado un interbloque llamado La Liga del Interior.