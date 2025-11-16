La Provincia impulsará cinco nuevos parques solares

Las nuevos parques solares se suman a los 26 ya en funcionamiento.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires anunció la construcción de cinco nuevos parques solares. Los mismos estarán ubicados en los municipios de Alberti, Azul, Coronel Rosales, Punta Indio y San Cayetano. Estas nuevas intervenciones se sumarán a los 26 que ya se encuentran en funcionamiento en el territorio bonaerense.

Los trabajos incluyen también la provisión de componentes y servicios para la instalación de un parque solar fotovoltaico (PFV) con bancos de baterías, la reparación del terreno y el cerco perimetral; la adquisición y el montaje de paneles, inversores híbridos, baterías y racks, transformadores, estructuras y otros componentes. En el caso de los parques de Pehuen Có y San Cayetano, se incorporará, además, un sistema de almacenamiento en baterías de litio, que permitirá cargar de energía y atender las demandas fuera del horario solar.

Las obras se llevarán adelante a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Renovable (Proinged), a cargo de una Unidad de coordinación operativa integrada por la subsecretaría de Energía (dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos) y el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (Freba), que nuclea a todas las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia y sus municipios.