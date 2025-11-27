La Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal, pero postergó el endeudamiento

Se destinarán $43 billones de pesos y se implementará una rebaja nominal del impuesto automotor.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley los proyectos de Presupuesto 2026 y Ley Fiscal Impositiva, en lo que será la hoja de ruta financiera para el próximo año. La “ley de leyes” proyecta una inversión total de más de 43 billones de pesos y prioriza el gasto social y la infraestructura.

El proyecto busca garantizar la sostenibilidad fiscal, proteger a los sectores vulnerables y continuar con las inversiones clave. Se contemplan asignaciones de recursos esenciales como Promoción y Asistencia social ($1.7 billones), Salud ($1.7 billones), y Seguridad ($1.4 billones).

Un punto político central del Presupuesto es la creación de un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, destinado a reclamar recursos adeudados por el gobierno federal.

Alivio fiscal: rebaja de la Patente

En materia de recaudación, el proyecto Fiscal se enfocó en la progresividad y la reducción de distorsiones, sin incrementar la presión tributaria general.

Automotores : se proyecta una rebaja nominal en la patente que beneficiará al 75% de los contribuyentes de la provincia (aproximadamente 1,5 millones de automotores).

: se proyecta una rebaja nominal en la patente que beneficiará al 75% de los contribuyentes de la provincia (aproximadamente 1,5 millones de automotores). Impuesto Inmobiliario: se eliminan cuotas adicionales para el cien por ciento de los propietarios y se estima una reducción de impuestos a pagar en términos reales debido a las actualizaciones nominales.

“Todavía falta”

El diputado Gustavo Pulti (Unión por la Patria) advirtió que lo de anoche fue “un paso adelante, pero falta que se autorice el acceso al crédito a la PBA”.

El legislador afirmó que “urge completar esa respuesta institucional con la sanción de la ley que autorice acceder al financiamiento al Estado provincial que es el más castigado por Milei con recortes de 12,9 billones desde diciembre de 2023 (8.700 millones de dólares, tres veces la autorización que se está pidiendo”.

Pulti dijo que la Provincia “sigue pagando deudas que tomó (María Eugenia) Vidal (12.000 millones de dólares) pero, de todos modos, continúa “haciendo obras públicas en caminos, escuelas, centros de salud y municipios sean del color político que sean”.

Mencionó además que el gobierno de Kicillof “redujo en un 33% la incidencia de la deuda desde 2019, llevándola del 9% al 6% del Producto Bruto Geográfico, mientras el Estado Nacional tiene comprometido el 70% del PBI en deudas generadas por los negociados financieros sin contrapartidas para la gente”.

A su entender, “Presupuesto, Ley Fiscal y acceso al crédito son herramientas imprescindibles de gestión, absolutamente justificadas y normales en una democracia sana y responsable”.