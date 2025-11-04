Karina Milei recibió en Casa Rosada a legisladores electos de La Libertad Avanza

La hermana del presidente, titular del partido violeta, les pidió a los nuevos diputados y senadores “compromiso” para avanzar en los proyectos de reformas que impulsa el Gobierno.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes en Casa Rosada un encuentro junto a diputados y senadores electos por La Libertad Avanza en las últimas elecciones. También participaron legisladores actualmente con mandato por dos años más.

De la reunión, que se llevó a cabo por dos horas en el Salón Héroes de Malvinas, participaron además el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el expresidente provisional del Senado y experto en temas parlamentarios, Eduardo Menem (padre de Martín); y el secretario Parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.

En el convite, el “Jefe” ratificó a Gabriel Bornoroni como presidente del bloque oficialista en Diputados. Oriundo de Córdoba, provincia donde LLA obtuvo un contundente triunfo, ocupa la presidencia de la bancada desde abril de 2024. De los actuales 42 integrantes -con la reciente incorporación de cinco bullrichistas-, el bloque pasará a partir del 10 de diciembre a representar un poco más de un tercio del recinto con exclusivamente “puros”.

Justamente el encuentro fue solo con los legisladores de LLA; no fueron convocados los aliados del Pro y la UCR que ingresaron por las listas que presentó el oficialismo nacional en provincias como Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Entre Ríos y la Ciudad.

De cara a lo que viene, Karina Milei, presidenta del partido violeta, pidió a la nueva tropa de representantes en el Congreso “compromiso” para el trabajo que viene por delante, donde el Gobierno aspira a aprobar significativas reformas, como la laboral, tributaria y penal.

“Tenemos muchas ganas de trabajar. Los que somos jóvenes en la política venimos a refrescar y tenemos muchas ganas”, manifestó Karen Reichardt, diputada electa por PBA, en declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada.

En tanto, Alejandro Fargosi, quien encabezó la lista de diputados en CABA, contó: “Fue social, básicamente que nos conociéramos y los lineamientos generales a trabajar para defender los proyectos del presidente”.

En un principio estaba previsto que la reunión estuviera liderada por el presidente Javier Milei, pero finalmente lo hizo su hermana. En tanto, este miércoles está programado otro encuentro para los nuevos y actuales legisladores libertarios, incluido los aliados.

Al retirarse de la reunión de este martes, los diputados electos recibieron de souvenir un cuaderno, el reglamento de la Cámara baja y un ejemplar de la Constitución nacional.