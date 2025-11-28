Política EconomiaPortada

Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial en Washington

Javier Milei canceló su viaje a Washington para el sorteo del Mundial del 5 de diciembre. Manuel Adorni confirmó la decisión del Presidente.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó hoy que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol, programado para el próximo 5 de diciembre.

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Adorni difundió la decisión a través de un mensaje escrito, en el que precisó que el mandatario no participará del evento organizado por la FIFA en la capital estadounidense. “Fin”, cerró el funcionario en su escueto anuncio.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

Violento asalto a turistas argentinos que iban a Chile para un tour de compras

Política EconomiaPortada

Previo a la jura, Bullrich reunió a la tropa de senadores libertarios

Mar del PlataPortadaSociedad

ACUSABA DE VIOLENTO, ACOSADOR Y ADICTO AL EX POR LAS REDES: DEBERÁ PAGARLE CASI DOS MILLONES Y MEDIO DE PESOS

Política EconomiaPortada

La Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal, pero postergó el endeudamiento

PortadaTordillo

TORDILLO SE PREPARA PARA VIVIR SU GRAN FIESTA: 186° ANIVERSARIO

Política EconomiaPortada

Tras la reunión del Consejo de Mayo se confirmó que la reforma laboral se presentará el 9 de diciembre

Política EconomiaPortada

Comisión Fentanilo: con un nuevo faltazo de los funcionarios, se decidió sobre el informe final

Política EconomiaPortada

Whirlpool cerró de forma sorpresiva su planta de Pilar: despidieron a 220 trabajadores

PortadaSociedad

GENERAL BELGRANO VIVIÓ EL MEJOR FIN DE SEMANA LARGO DEL AÑO!

PortadaSociedad

Atención: nuevo desvío al tránsito en la Ruta Provincial Nº11

PortadaSociedad

Un estudio asegura que la adolescencia dura hasta los 32 años

Política EconomiaPortada

Vidal ratificó la importancia de mantener al Pro como fuerza diferente a LLA: “Puede apoyar al Gobierno, pero no necesita pintarse de violeta para eso”

Mostrar más