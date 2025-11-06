Política EconomiaPortada

Inundaciones: la Provincia destina $8.800 millones a obras hidráulicas en el interior

El Gobierno bonaerense dispuso una reasignación presupuestaria para ejecutar obras en Mechita, Bragado, Alberti y Morón.

En medio de unas fuertes inundaciones que afectan, según Carbap, a unos 5 cinco millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Axel Kicillof dispuso este jueves la transferencia de más de $8.800 millones para obras hidráulicas en distintas localidades bonaerenses.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1054 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y tiene como objetivo financiar dos proyectos: gestión de desagües pluviales en la localidad de Mechita y los partidos de Alberti y Bragado; y la puesta en valor del sistema de bombeo de napas en Morón.

En total, se trata de una reasignación de $8.810 millones, que se divide entre $5.510 millones en el primer diferido y $3.700 millones en el segundo, dentro del presupuesto prorrogado del ejercicio 2025.

La decisión se da en un momento crítico para el agro bonaerense, con varios distritos que tiene miles de hectáreas completamente bajo agua. A este problema, que se arrastra desde hace tiempo, se sumaron fuertes lluvias de las últimas horas que cayeron sobre el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, una región que ya mostraba enormes espejos de agua crecidos hasta el borde de las rutas.

La obra de desagües pluviales en Mechita, Alberti y Bragado apunta a mejorar la gestión del agua en una zona históricamente afectada por inundaciones rurales y urbanas. En tanto, la intervención en Morón responde a la necesidad de modernizar el sistema de bombeo para controlar las napas freáticas en un área urbana densamente poblada.

Desde el Ministerio de Infraestructura remarcan que esta reasignación “responde a la prioridad de atender situaciones críticas y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos extremos”, y destacan que se trabaja en coordinación con la Subsecretaría de Recursos Hídricos para acelerar la ejecución.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Servicios básicos: el 46,2% de los hogares no accede al menos a uno de ellos

Política EconomiaPortada

Escrutinio definitivo: La Libertad Avanza ganó por 29.354 votos en PBA

Política EconomiaPortadaSociedad

ARBA eximió este año del Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones

Política EconomiaPortada

Ley impositiva: la Provincia baja la Patente y congela el Inmobiliario

PortadaTordillo

La Municipalidad de Tordillo informa sobre el veto a la Ordenanza 88/2025, que proponía la creación de la “Banca Ciudadana”

Política EconomiaPortada

Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Francos

Mar del PlataPortadaSociedad

Murio José Marcelo Moscuzza en un accidente en la Autovía 2

PortadaSociedad

ESTE 5 DE NOVIEMBRE, EL CIELO SE ILUMINA CON LA SUPERLUNA DEL AÑO

PortadaSociedad

MADARIAGA: POR LA DELICADA SITUACIÓN ECONÓMICA DEJARÁ DE FUNCIONAR EL REFUGIO MUNICIPAL DE ANIMALES

Política EconomiaPortadaSociedad

Estiman en 5 millones las hectáreas afectadas por las lluvias en la provincia de Buenos Aires

Política EconomiaPortada

Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen pero postergará su aprobación hasta diciembre

Política EconomiaPortada

LA PROVINCIA ENVÍA ASISTENCIA A BOLÍVAR TRAS EL TEMPORAL

Mostrar más