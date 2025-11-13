Indec: una familia tipo necesitó $ 1.213.799 para no ser considerada pobre

La Canasta Básica Total registró en octubre un incremento del 3,1%, según el Indec. Un hogar de 4 integrantes requirió $ 544.304 para no caer en la indigencia.

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, registró en octubre un incremento del 3,1% respecto de septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $ 1.213.799 para no ser considerada pobre. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, también subió 3,1%. Con este aumento, un hogar de cuatro integrantes requirió $ 544.304 para cubrir las necesidades alimentarias mínimas. Ambas canastas acumulan en lo que va del año incrementos del 18,5% (CBT) y 21,1% (CBA), con variaciones interanuales de 23,0% y 25,2%, respectivamente.

Según el Indec, el costo de la CBA para un adulto equivalente se ubicó en $ 176.150, mientras que la CBT alcanzó $ 392.815. En el caso de un hogar de cinco integrantes, la línea de pobreza se ubicó en $ 1.276.649, y la de indigencia, en $ 572.488.

Los precios de ambas canastas se actualizan mensualmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA).