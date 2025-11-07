Increíble: se mató sin querer mientras limpiaba su rifle de aire comprimido

El dispositivo cedió en una de sus puntas y el balazo acabó impactando directamente en su abdomen.

Una tragedia sacudió a la ciudad de Río Tercero, dentro de la provincia Córdoba, cuando un hombre de 64 años identificado como Claudio Filippa perdió la vida dentro de su casa mientras manipulaba un rifle de aire comprimido. El hecho ocurrió pasado el mediodía, en una vivienda ubicada sobre la calle Leopoldo Lugones, en el barrio Castagnino.

Según informaron fuentes de las fuerzas de seguridad, el sujeto se encontraba realizando tareas de mantenimiento del arma y estaba cargándola con un inflador, una práctica habitual entre los usuarios de este tipo de elementos. Sin embargo, en medio del procedimiento, el dispositivo cedió en una de sus puntas y el impacto directo en el abdomen le provocó una grave lesión interna.

A pesar de la rápida llegada de una ambulancia y de los Bomberos Voluntarios, los esfuerzos por reanimarlo resultaron en vano. Ocurre que el individuo terminó sufriendo una herida fatal y murió en el lugar, pese a las maniobras de primeros auxilios practicadas por los equipos de emergencia. El hecho generó consternación en el barrio, donde era conocido por su afición a las armas de aire.

Actualmente, la Fiscalía de Río Tercero investiga las circunstancias del accidente. En principio, se busca determinar si hubo una falla en el inflador o un error humano durante la manipulación del rifle. Por el momento, todo apunta a un lamentable accidente doméstico que terminó con la vida del hombre.