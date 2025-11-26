PortadaSociedad

GENERAL BELGRANO VIVIÓ EL MEJOR FIN DE SEMANA LARGO DEL AÑO!

Belgrano tuvo uno de los fines de semana más exitosos de 2025. Con una ocupación turística del 100% y miles de visitantes disfrutando de la fiesta gastronómica y los diversos atractivos y actividades de la ciudad.

Los alojamientos turísticos trabajaron en un 100% de ocupación durante todo el fin de semana y se recibieron al rededor de 23.500 personas entre turistas y excursionistas.

La participación en la Fiesta de la Bondiola y la Tradición fue de un impacto positivo alto, . Muchísima fue con una concurrencia de más de 17.500 personas que disfrutaron de una jornada a pura música danza y gastronomía.

Otro evento que convocó gran cantidad de personas fue la competencia nocturna de autos de carrera en el auto-club.

Se recibió una importante convocatoria para el 3° “Encuentro de Rodanteros” en el Camping Municipal, al cuál asistieron más de 400 motor homes y casillas rodantes, quienes disfrutaron de 4 días de actividades recreativass, espectáculos y de nuestra oferta turística.

Este evento turístico, se viene realizando por tercer año consecutivo y recibe visitantes no sólo de la Provincia de Bs. As., sino también del interior del pais, generando un flujo económico de alto impacto en la ciudad, beneficiando tanto a los comercios como a los vecinos. Supermecardos, verdulerías, panaderías y carnicerías vieron muy positivo la organización de los mismos, llegando a participar con descuentos y promociones a través del programa “Soy Rodantero” que impulsa el consumo y compras en los comercios de nuestra localidad, impactando así el ingreso económico a la ciudad.

