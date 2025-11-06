Establecen estrictos requisitos para que civiles tengan armas semiautomáticas

A través de la Resolución 37/2025 del RENAR, se marcó, entre otras condiciones, que se deberán tener 5 años de antigüedad como “legítimo usuario”, un sector G2 para el almacenamiento de estas armas y acreditar “usos deportivos”.

El Gobierno Nacional oficializó los requisitos que deberán cumplir los legítimos usuarios para adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto de calibre superior al .22 LR. Lo hizo a través de la resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), que a su vez reglamenta el Decreto 397/25, que había eliminado en junio pasado la prohibición de tenencia de estos materiales para legítimos usuarios. El decreto, a su vez, había encargado al RENAR establecer un “régimen de autorización y control especial”.

De ese modo, para acceder a la tenencia de estas armas, los legítimos usuarios de armas de fuego de uso civil condicional (o las Entidades de Tiro) deberán cumplir con una serie de recaudos.