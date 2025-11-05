Política EconomiaPortada

Escrutinio definitivo: La Libertad Avanza ganó por 29.354 votos en PBA

La diferencia fue menor que en el recuento provisorio, pero no le alcanzó al peronismo para dar vuelta la sorpresiva victoria de LLA.

El escrutinio definitivo que realizó la Justicia Electoral confirmó la victoria de La Libertad Avanza sobre el peronismo de Fuerza Patria en la categoría diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires por una diferencia de menos de 30 mil votos.

El resultado del recuento oficial le otorgó a la coalición libertaria que llevó a Diego Santilli al frente de la boleta 3.649.988, mientras que a la lista opositora encabezada por el ex canciller Jorge Taiana obtuvo 3.620.634. Es decir, 29.354 sufragios, algo menos de los 46.000 informados en el recuento provisorio.

La diferencia mínima sobre un total de más de 9 millones de sufragios emitidos el domingo 26 de octubre le permitió a la coalición que lidera Javier Milei quedarse con 17 bancas sobre un total de 35 que estaban en juego. El peronismo terminó con 16 y las dos restantes fueron para la izquierda.

De esta manera, el triunfo libertario revirtió de manera inesperada la aplastante derrota que el oficialismo había tenido en los comicios para cargos provinciales y municipales por más de 13%, que había ocurrido 50 días antes.

La revisión técnica del recuento concluyó luego de procesarse las últimas mesas pendientes -alrededor del 1% del total- y de incorporar las actas con observaciones o inconsistencias menores. El documento dejó asentado que se computaron la totalidad de mesas habilitadas, además de los votos recurridos e impugnados validados, y los sufragios de electores privados de libertad y residentes en el exterior.

El escrutinio definitivo estuvo a cargo del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, y del juez federal con competencia electoral con asiento en La Plata, Alejo Ramos Padilla.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Francos

Política EconomiaPortadaSociedad

ARBA eximió este año del Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones

Política EconomiaPortada

Ley impositiva: la Provincia baja la Patente y congela el Inmobiliario

Mar del PlataPortadaSociedad

Murio José Marcelo Moscuzza en un accidente en la Autovía 2

PortadaSociedad

ESTE 5 DE NOVIEMBRE, EL CIELO SE ILUMINA CON LA SUPERLUNA DEL AÑO

Política EconomiaPortadaSociedad

Estiman en 5 millones las hectáreas afectadas por las lluvias en la provincia de Buenos Aires

Política EconomiaPortada

Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen pero postergará su aprobación hasta diciembre

Política EconomiaPortada

LA PROVINCIA ENVÍA ASISTENCIA A BOLÍVAR TRAS EL TEMPORAL

Política EconomiaPortada

Exigen al Ejecutivo explicaciones sobre la capacidad de la Fuerza Aérea para operar los F-16

EspectaculosMar del PlataPortada

La Delio Valdez inaugura ciclo de conciertos en el Polideportivo de Santa Clara del Mar

PortadaSociedad

Una tormenta sacudió el centro de la provincia de Buenos Aires: Devastador temporal en Urdampilleta hizo volar 50 techos

Política EconomiaPortada

Karina Milei recibió en Casa Rosada a legisladores electos de La Libertad Avanza

Mostrar más