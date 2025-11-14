En un clima de tregua, Bullrich se reunió con Villarruel en el Senado

La senadora electa fue recibida por la vicepresidenta de la Nación por más de una hora en el Palacio Legislativo. La recuperación de la agenda parlamentaria, un trato preferencial por los temas del Gobierno nacional y el llamado a sesiones extraordinarias fueron los principales puntos del encuentro.

A menos de un mes del recambio legislativo, la senadora nacional electa y próxima jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se digirió al Senado para reunirse con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Trascendió que el encuentro sucedió en buenos términos y mermó un “clima de tregua” luego de los fuertes cruces que tuvieron ambas en los últimos meses.

La reunión se llevó a cabo en el despacho de la titular de la Cámara alta y duró poco más de una hora y veinte minutos. Al salir del Palacio Legislativo, la ministra de Seguridad reiteró que el encuentro fue en términos cordiales, pero evitó brindar detalles. Según supo parlamentario.com, la conversación con la confirmación de la fecha de sesiones extraordinarias que será oficializado en los próximos días.

Sobre la reunión, uno de los temas primordiales que la senadora electa llevó al despacho de la vicepresidenta fue la premisa de que el oficialismo recupere la agenda parlamentaria y que los temas del Gobierno “tengan trato preferencial”, luego de un 2025 donde la oposición manejó el temario. Claro está, que ese pedido se relaciona directamente con la nueva composición del bloque oficialista que pasará de tener seis integrantes a 20 a partir de la jura de los nuevos legisladores.

Pese a la distancia entre Victoria Villarruel y el presidente de la Nación, Javier Milei, la ministra de Seguridad aseguró que se mostró “colaborativa” de cara a esta nueva etapa en el Congreso de la Nación, y agregó que “ella me explicitó que ella quiere que el gobierno tenga acá la posibilidad de sacar adelante los proyectos que precisa.”.

Respecto a su cargo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich confirmó que renunciará en la previa a la jura como senadora nacional. Fuentes parlamentarias mencionaron que la fecha tentativa sería el viernes 28 de noviembre a las 12.

Consultada por su nuevo rol como jefa de bancada, Bullrich señaló que “vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que salgan los proyectos del Poder Ejecutivo”. Luego, remarcó que le pidió colaboración a Villarruel “dentro de su rol institucional”.

Al salir del Palacio Legislativo, la actual funcionaria no reveló detalles sobre lo hablado en relación a la Presidencia Provisional de la Cámara alta, cargo que ocupa Bartolomé Abdala. En principio, no habría discrepancias en que el puntano continúe, pero eso deberá ser ratificado en febrero cuando se lleve a cabo la sesión preparatoria.