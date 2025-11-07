El Palomar: un policía retirado mató a un adolescente que intentó robarle el auto

El hecho se produjo cuando el policía retirado fue abordado al entrar a su casa de El Palomar por dos ladrones; uno huyó en moto y el otro resultó muerto.

Dos adolescentes intentaron robarle el auto al policía retirado Mario López, en El Palomar, partido de Tres de Febrero. El efectivo, que integró la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, los enfrentó con su arma. Uno de los asaltantes recibió un disparo mortal y el otro huyó.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Montarce y Estomba, cuando López llegaba a su domicilio junto a su esposa. Según informaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, dos personas a bordo de una motocicleta blanca rompieron el vidrio del acompañante y lo amenazaron con un arma de fuego.

López, quien se identificó como oficial primero retirado de la fuerza porteña, habría efectuado un disparo con su pistola Bersa calibre 9 mm. Uno de los asaltantes cayó herido a pocos metros del lugar y murió en la calle, mientras que su acompañante logró escapar.

Cuatro muertes jóvenes en El Palomar

Con este episodio, ya son cuatro los jóvenes que murieron en hechos similares ocurridos en la zona de El Palomar durante las últimas semanas: el de Ariel Muñoz, de 16 años, abatido por un policía que trabajaba como chofer de aplicación, y el caso de los dos adolescentes muertos al intentar asaltar a un comisario retirado.