El Gobierno denunció al titular de ATE por presunto atentado al orden constitucional

Patricia Bullrich formalizó la denuncia penal contra el sindicalista Rodolfo Aguiar, quien se opone a la reforma laboral.

El Gobierno nacional presentó este lunes una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática, en el marco de la pretendida reforma laboral que impulsa la gestión libertaria.

La presentación, firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, se realizó por instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich, y quedó radicada ante la Justicia federal.

En concreto, Bullrich acusa a Aguiar de haber atentado contra el orden constitucional y la vida democrática al decir en buscaría “provocar la crisis de este Gobierno” para frenar la reforma laboral que impulsa Javier Milei con uno de los objetivos de la segunda mitad de su mandato presidencial.

Según el escrito, el dirigente sindical expresó: “Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. Estas palabras, pronunciadas durante un reportaje sobre la reforma laboral, fueron consideradas por el Ministerio de Seguridad como una amenaza pública y deliberada dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del Presidente.

La denuncia sostuvo que, al instar a “poner en crisis” al Gobierno, Aguiar estaría promoviendo una acción que podría encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que sancionan las amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática.

Además, el texto remarcó la gravedad de que tales manifestaciones provengan de quien ejerce la representación de los trabajadores estatales y subraya la amplia difusión que tuvieron los dichos, reproducidos en medios de comunicación y redes sociales.

Quién es Rodolfo Aguiar

Rodolfo Aguiar tiene 54 años y fue quien en noviembre de 2023 reemplazó a Hugo Godoy al frente de la conducción nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos sindicatos más poderosos del sector público, con representación en todas las provincias y unos 340.000 afiliados.

Aguiar es militante de Unidad Popular, la fuerza política del economista Claudio Lozano, que en su momento integró el Frente de Todos. Construyó su carrera sindical en Río Negro y sobre él pesaron más de 55 causas judiciales, aunque en ninguna de ellas se le pudo imputar la comisión de delito.

Al conocerse la denuncia de Bullrich, el líder de ATE dijo que la ministra “está viendo a sus propios fantasmas”. En ese sentido señaló que “el que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es su Gobierno”.

Asimismo, sostuvo que hay un fuerte “intento de disciplinar y acallar las voces de protesta”. Y recordó que la denuncia llega en la previa del paro nacional de ATE del miércoles, en contra de “la reforma laboral regresiva”.

(DIB)