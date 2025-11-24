Dos detenidos y un prófugo tras violento asalto a una panadería de Miramar

La policía allanó tres domicilios y en dos de ellos atrapó a los principales sospechosos robar 10 millones de pesos de un comercio en la vecina localidad, mientras que un tercero no fue hallado.

Dos sospechosos de haber cometido un violento asalto a una panadería de Miramar fueron detenidos este lunes durante un operativo, mientras que un tercero se mantiene prófugo.

Los acusados, de 23 y 30 años, cayeron luego de tres allanamientos enmarcados en una investigación por un robo ocurrido el último viernes a la noche, cuando pasadas las 21 la víctima fue sorprendida por los delincuentes en el interior de su local de calle 37 al 3000, en la vecina localidad. Según la denuncia posterior, los ladrones efectuaron disparos para amedrentar al hombre, le dieron un culatazo y luego huyeron por calle 62 en dirección a la 39 y seguidamente hacia la 37, con $10.000.000, un teléfono celular marca iPhone y las llaves de una camioneta.

El fiscal Ramiro Anchou, junto al personal policial del Destacamento Las Flores y efectivos de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) trabajaron velozmente y, al examinar el comercio, hallaron en las afueras tres vainas servidas compatibles con un arma de fuego calibre 380. También analizaron videos tomados por cámaras de seguridad y pudieron establecer que los tres asaltantes estaban armados y que uno de ellos tenía una particular manera de caminar (similar a una renguera).

Tras tomar declaraciones testimoniales y reunir más pruebas, este sábado el fiscal Anchou solicitó permiso a la Justicia de Garantías para allanar tres domicilios de los sospechosos identificados. En ese contexto, se autorizó el operativo un día después y este lunes a primera hora finalmente se llevó a cabo.

De acuerdo a la información que pudo obtener LA CAPITAL, en una vivienda de calle 17, entre 92 y 94, fue detenido uno de los presuntos delincuentes y se secuestraron dos teléfonos celulares y un par de zapatillas. En tanto, en otra propiedad de calle 15, entre 94 y 96, fue aprehendido el restante acusado y los policías se incautaron allí de otro teléfono celular dañado, un par de zapatillas, un buzo y dos camperas que, conforme exhiben los registros fílmicos y los testimonios reunidos en la causa, serían los utilizados durante el asalto.

Por último, en un tercer inmueble allanado en calle 96, entre 13 y 15, no se halló al supuesto tercer ladrón buscado, pero se secuestró un cuarto teléfono celular y documentación de relevancia.

Después de finalizado el operativo, los detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde quedaron alojados a disposición del fiscal Anchou, quien los citó a declarar en Tribunales como imputados por los delitos de “robo doblemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego” y “lesiones”.

