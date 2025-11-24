Política EconomiaPortada

Defensa celebró el regreso de la Fragata Libertad: “Reposicionó a la Argentina en espacios estratégicos”

El buque regresó a puerto después de 169 días de navegación, más de 22.000 millas recorridas y visitas a 10 puertos de 9 países.

El Ministerio de Defensa celebró este domingo el regreso de la Fragata Libertad de una nueva misión, en la que, destacó, “reposicionó a la Argentina en espacios estratégicos a través de cada puerto visitado”.

“Su regreso confirma una vez más el valor del buque escuela como instrumento de integración, representación y construcción de capacidades para nuestra Armada”, expresó la cartera que conduce Luis Petri a través de un comunicado.

Para Defensa, la Fragata Libertad volvió “con resultados concretos”, en referencia a que “fortaleció la formación de sus guardiamarinas, consolidó vínculos con otras marinas del mundo, recibió a 51 cadetes extranjeros de once países y reposicionó a la Argentina en espacios estratégicos a través de cada puerto visitado”.

“Los 285 marineros que integraron la dotación atravesaron un proceso de formación integral, adquiriendo capacidades profesionales y operativas esenciales para la vida naval. A la par, sus familias acompañaron cada etapa del viaje con el mismo compromiso desde la distancia. En el gobierno del Presidente Javier Milei reconocemos ese esfuerzo conjunto y el aporte que representa para la defensa de la Patria”, ponderó Defensa.

La Fragata “regresó a puerto después de 169 días de navegación, más de 22 mil millas recorridas y visitas a 10 puertos de 9 países, cumpliendo una misión central en la formación de los futuros oficiales de la Armada Argentina”.

“Su paso por distintos mares y su participación en actividades internacionales, incluido el Tall Ship Race 2025, reafirmaron el rol del buque escuela como herramienta de diplomacia y proyección exterior para nuestro país”, concluyó.

El presidente Javier Milei anunció este sábado que el jefe del Ejército, Carlos Presti, asumirá como nuevo ministro de Defensa, ante la asunción de Petri de su cargo como diputado nacional el 10 de diciembre próximo.

