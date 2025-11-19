Cúneo Libarona se reunió con Adorni y continuará como ministro de Justicia

El funcionario decidió permanecer en su función tras un pedido directo del Presidente, mientras siguen abiertas las definiciones sobre Seguridad y Defensa.

El Gobierno despejó una de las principales dudas que persistían luego del triunfo electoral del 26 de octubre: Mariano Cúneo Libarona continuará al frente del Ministerio de Justicia. El funcionario había manifestado semanas atrás su intención de dejar el cargo para enfocarse en la actividad académica y atender cuestiones personales, pero finalmente dio marcha atrás.

Su permanencia fue resultado, según fuentes oficiales, de un “pedido expreso” del propio Presidente, quien buscó mantener cohesionado un tramo clave de la estructura de gestión. La confirmación se convirtió en la primera pieza firme en medio del reordenamiento político que encara Javier Milei de cara al próximo mandato.

La salida de Cúneo Libarona había alimentado especulaciones sobre un recambio integral que alcanzaría también a las áreas de Seguridad -con Patricia Bullrich- y Defensa -con Luis Petri-. Sin embargo, esas definiciones continúan demoradas, lo que deja espacio a nuevas negociaciones internas y expectativas dentro de La Libertad Avanza. El único movimiento concreto hasta ahora es la continuidad del ministro que administra uno de los resortes más sensibles del Estado.

De acuerdo con la información conocida, Cúneo Libarona mantuvo varias reuniones posteriores a la elección general. En esos encuentros, revisó su decisión inicial y aceptó seguir al frente de una cartera que tendrá un rol central a partir del 10 de diciembre.

Junto al viceministro Sebastián Amerio -considerado el enlace estratégico con el Poder Judicial- deberá impulsar la selección de los dos jueces que faltan para completar la Corte Suprema, definir el nuevo titular de la Procuración General y avanzar en la cobertura de alrededor del 40% de las vacantes federales entre juzgados, fiscalías y defensorías. La magnitud del trabajo pendiente explica en parte el esfuerzo del Presidente para retenerlo.

Ayer se dio un gesto que anticipaba la continuidad: el ministro mantuvo una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque sin que trascendieran detalles sobre el contenido del encuentro. En paralelo, desde el entorno del funcionario explicaron que “hubo un reconocimiento de la gestión realizada y la confianza que tiene Milei en el trabajo que se hizo en estos dos años”, un mensaje que refuerza la idea de respaldo político pleno.

La eventual salida del ministro había generado inquietud, especialmente porque estaba vinculada a motivos personales y de salud. Cúneo Libarona tenía programada una operación de alta complejidad y compromisos académicos en Alemania, lo que lo llevó a comunicar su decisión de dejar el Gabinete. En ese contexto, el Gobierno evaluó posibles reemplazos y comenzó a analizar alternativas para sostener la agenda judicial. Sin embargo, con el paso de los días, esa posibilidad se desactivó por completo.

Mientras tanto, el resto de los movimientos del Gabinete sigue sin confirmarse. La sucesión de Bullrich y Petri continúa abierta y dependerá de decisiones que Milei tomará en función de equilibrios políticos, agenda legislativa y prioridades de seguridad nacional. La continuidad de Cúneo Libarona, en ese sentido, aparece como el primer paso de un rediseño más amplio, cuyo desenlace aún permanece bajo estricta reserva.