Convocatoria Consulta Pública: proyecto construcción Autovía de Ruta 11, tramo Mar de Ajó – Pinamar

Con el objetivo de informar sobre los detalles técnicos del proyecto “Construcción Autovía R. P. N° 11, Tramo: Mar de Ajó – Pinamar”, la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, llama a una Consulta Pública, a realizarse el miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 11:00 hs en el Espacio Multicultural Mar de Ajó, ubicado en Hipólito Yrigoyen 541 de dicha localidad.

La convocatoria, destinada al público en general, organizaciones gubernamentales y sociales, se realizará en el marco del Programa BID 5418, el cual será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proyecto contempla la construcción de la Autovía R.P. N° 11 en el tramo de aprox. 48,00 Km de longitud comprendido entre las rotondas de acceso a las localidades de Mar de Ajó y Pinamar.

Su ejecución permitirá terminar de completar los 200 Km de autovía de la Costa Atlántica, desde San Clemente hasta Mar del Plata, brindando mayor seguridad vial, capacidad y nivel de servicio al tránsito regional; siendo una ruta clave para la actividad económica regional, el intercambio social y el acceso a la salud, educación, servicios de emergencias, etc. especialmente en los meses de verano cuando se triplica la población en los balnearios de la costa.

Estará compuesto de dos (2) Secciones de 25 y 23 km cada una, y tendrá una configuración de doble calzada con banquinas pavimentadas, cantero central de 16m de ancho y sistemas de retornos situados en los principales accesos e hitos del tramo.

Se prevé un plazo de ejecución de 18 meses y un monto total estimado en USD 94.300.000.

La obra incluirá obras hidráulicas, señalización completa e iluminación en accesos e intersecciones, así como también dársenas, refugios peatonales y demás obras de seguridad vial.

Las y los interesados podrán participar y acceder a la documentación de proyecto a través de la página: https://www.vialidad.gba.gov.ar/indexprincipal.php?p=participacionpublica