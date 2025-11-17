Conducción temeraria, vaso en mano y 1.28 g/l: el Ministerio de Transporte frenó una situación límite 

En el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas Viales, fecha que invita a reflexionar sobre la responsabilidad al conducir y la importancia de las políticas de prevención, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci, intervino en un hecho registrado en el km 41 del Acceso Oeste, mientras se desarrollaba un Operativo de Control Vial en el peaje Ituzaingó.

A pedido de la Policía, los agentes acudieron al lugar donde un conductor circulaba realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo a otros usuarios de la ruta. Al momento de la intervención, se constató además la presencia de un vaso dentro del vehículo, lo que reforzó las sospechas de conducción bajo los efectos del alcohol.

El personal de Seguridad Vial efectuó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1.28 g/l, según quedó registrado en el dispositivo oficial utilizado por el Ministerio. Este valor supera ampliamente el máximo permitido por la normativa provincial y constituye una infracción gravísima.

En cumplimiento del protocolo correspondiente, el vehículo fue inmediatamente secuestrado y se labraron las actuaciones junto a las fuerzas policiales.

En el marco de las políticas sostenidas que impulsa el Ministerio de Transporte bonaerense, los equipos de la Dirección Provincial de Fiscalización, Control de Tránsito y Seguridad Vial despliegan diariamente operativos dinámicos, controles estáticos en puntos estratégicos y participan en Megaoperativos Multiagenciales, fortaleciendo la presencia del Estado para reducir riesgos y prevenir siniestros.

Las mismas, se complementan con controles focalizados en las conductas más frecuentes que generan peligro: uso del celular al conducir, circulación indebida por banquina, no utilización del cinturón de seguridad, exceso de velocidad y otras prácticas que ponen en riesgo la vida de quienes transitan por las rutas y autopistas de la Provincia.