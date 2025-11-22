CON PEDIDO DE PUBLICACIÓN

Quiero dejar aclarado a la comunidad de Dolores y alrededores, que si bien fui el pionero en traer el arte marcial Jiujitsu y defensa personal a nuestra Ciudad y corredor de la autovía 2 desde La Plata a Mar del Plata, siendo el primer Cinturón Negro, nada tengo que ver con ex-alumnos que se encuentran dando clases en diferentes lugares de la Ciudad (Polideportivo/Circulo de Oficiales de la Policía Bonaerense).

Dichos alumnos responden a otra academia de nombre Lotus, por el hecho sucedido el cual fue una lesión de consideración en un brazo a un alumno mío de jiujitsu.

El día lunes 17 del corriente, la Escuela Normal llevo a alumnos hasta el Polideportivo Municipal donde un profesor les iba a “mostrar” una clase de Jiujitsu, situación en donde el profesor a cargo pregunto “si alguien tenía conocimiento de este arte marcial”, a lo que un alumno mío respondió que sí, que está aprendiendo bajo mi escuela. Este “profesor” que responde al equipo LOTUS CLUB, lo insto a luchar o hacer una muestra con él, metiéndole una palaca en forma violenta en su brazo, provocando una lesión importante en el brazo del menor de 16 años de edad, del cual resguardo su identidad por motivos obvios.

Quiero dejar aclarado que los padres acudieron a mi enojados (cosa que se entiende) preguntándome quien era este profesor, manifestando su enojo y viendo qué responsabilidad tenía yo.

Dicho esto me veo en la necesidad imperiosa de alegar a mi favor, que nada tengo que ver con estos personajes, que lejos están de pregonar la enseñanza y Filosofía de este hermoso arte, el cual se ve afectado y manchado como así mi nombre por haber sido alumnos míos que ya hace años no están a mi lado.

Respondo al equipo CLIMENT CLUB DOLORES, creador del luchador de Ufc Illia Topuria, del luchador de Bare knuckle Franco Tenaglia y Laureano Pepi luchador también de mma, deslindando responsabilidad alguna de los equipo La Tropa y El Clan.

Hace 45 años que estoy en las artes marciales y nunca tuve queja alguna, obteniendo varios campeonatos nacionales e internacionales de renombre, formando atletas siempre, habiendo firmado contrato con 3 equipos de renombrada estirpe hoy día me veo en la necesidad de excusarme para no ser señalado con el dedo por gente que verdaderamente le hace mal a este arte marcial ensuciándolo y a su vez opacando a su equipo y los lideres a su mando.

En mi equipo no solo se forman campeones sino buenos seres humanos ante todo, nos manejamos como familia y en un ambiente de marcialidad, amistad, camaradería, integridad, para mejorar la salud habiendo gente de variadas edades y despuntar el vicio de este hermoso arte, lejos están estos personajes nefastos de pregonar lo que en mi equipo enseñamos, se trata no solo de aprender a defenderse sino a una Filosofía y elección de vida en sí.