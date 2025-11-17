ACCIDENTE FATAL EN LA RUTA 41, UNA MUJER FALLECIDA

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 5 de la mañana, ocurrió un accidente fatal en el kilómetro 163 de la Ruta Provincial 41, entre Lobos y San Miguel del Monte.

El conductor de una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido Monte-Lobos, perdió el dominio del vehículo por causas que se desconocen, se despistó y terminó impactando contra un árbol en la banquina. en el momento del accidente estaba lloviendo.

El conductor de la camioneta, de 39 años, domiciliado en San Miguel el Monte, sufrió lesiones, mientras que su acompañante, Yésica Bellini, de 35 años, domiciliada en Cañuelas, perdió la vida en el acto.

Intervinieron Bomberos Voluntarios, SAME y personal del Destacamento Vial de Lobos.