Ya están a la venta los pasajes aéreos para viajar a Villa Gesell

Los vuelos de Humming Airways comenzarán el 3 de diciembre y tendrán tres frecuencias semanales durante la temporada. Hay negociaciones para que los aviones de la lowcost aterricen también en Santa Teresita, en el Partido de La Costa.

La lowcost argentina Humming Airways ya puso a la venta los pasajes para la ruta que conectará la Ciudad de Buenos Aires con la localidad costera de Villa Gesell a partir de diciembre. En tanto, desde el Partido de La Costa confirmaron que están en tratativas para que la lowcost tenga vuelos a Santa Teresita.

Los tickets para volar a Gesell ya están disponibles a través del sitio web de la aerolínea. La ruta será clave para Villa Gesell y todas las localidades de alta demanda turística de la zona, como Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas y Costa Esmeralda.

La empresa , que se especializa en conectar destinos del interior del país, estableció que, inicialmente, el costo de cada tramo de la ruta Aeroparque (AEP) – Villa Gesell (VLG) o viceversa será de $ 154.488. Este precio de base incluye, además, la posibilidad de llevar una valija pequeña sin cargo.

Frecuencias y horarios

Los vuelos, en aviones con capacidad para 19 pasajeros y que duran 40 minutos, comenzarán a operar el miércoles 3 de diciembre. Se mantendrán con tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingos) durante toda la temporada alta de verano:

Aeroparque-Villa Gesell: sale a las 12:30

Villa Gesell-Aeroparque: sale a las 13.35

Escapadas

Según se informó el acuerdo, que fue fruto de un intenso trabajo entre el sector público y privado de la región, busca “impulsar el crecimiento económico y social al atraer un nuevo perfil de visitantes, facilitando las ‘escapadas’ de fin de semana y potenciando el turismo durante todo el año”.

Así Humming Airways, que ya conecta ciudades como Venado Tuerto, Villa María, Olavarría y Tandil, sumó a Villa Gesell como su sexto destino.

La posibilidad de Santa Teresita

En tanto, Cristian Escudero, secretario de Turismo del Partido de La Costa, contó a DIB que están en curso negociaciones con Humming para que sus aviones aterricen en el aeródromo de Santa Teresita.

Podría ser una escala en el viaje a Villa Gesell o vuelos propios, según la demanda.