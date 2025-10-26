Política EconomiaPortada

Votó el 66% del padrón y los primeros resultados se esperan para las 21

La votación definirá la conformación del nuevo Congreso y marcará el futuro del gobierno de Javier Milei. La participación electoral superó el 66 por ciento

A las 18 cerraron los comicios y hay expectativa por los elecciones legislativas 2025 en Argentina que definirán cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación. Por primera vez, se utilizó el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.

Para el oficialismo, el objetivo era cautivar al tercio de votantes, que aglutina a los indecisos, con la esperanza de sumar la mayor cantidad de bancas a favor en la Cámara de Diputados y en el Senado. Se estipula que La Libertad Avanza pintaría de violeta varios asientos, pero no los suficientes como para no depender de los aliados y necesitar acuerdos.

En el caso de Fuerza Patria, estos comicios también fueron cruciales. Los resultados no solo les arrojaría un panorama de la situación en la que se encuentran el peronismo a nivel político, sino que podría ser la base que utilizarían para reconstruirse de cara a las futuras elecciones presidenciales 2027.

De la misma forma, la sorpresa podría estar en el rendimiento de Provincias Unidas, el partido conformado por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Chubut, con el apoyo de sectores anti libertarios y anti kirchneristas. Es la primera elección en la que compiten, tras plantear que su intención es crecer a nivel político y tener al próximo presidente en sus filas.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Gran triunfo de La Libertad Avanza: se impuso en casi todo el país, inclusive en territorio bonaerense

Política EconomiaPortada

Kicillof llamó al diálogo al Gobierno “Tienen mi número, úsenlo”

DestacadoDoloresPortada

EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA EMITIÓ SU VOTO EN LA ESCUELA N°1

Política EconomiaPortada

Milei votó y se retiró sin hablar con la prensa

Política EconomiaPortada

Diego Santilli: “El objetivo es remontar la distancia de septiembre”

Política EconomiaPortada

Legislativas 2025: la Dirección Nacional Electoral informó que hasta las 11 votó el 17% del padrón

DestacadoDoloresPortada

Elecciones 2025: Ya se vota en Dolores y en todo el país con la Boleta Única

CastelliPolítica EconomiaPortada

EL INTENDENTE DE CASTELLI LLAMÓ A VOTAR Y EXPRESÓ SU POSTURA TRAS EMITIR EL SUFRAGIO

DestacadoDoloresMar del PlataPolítica EconomiaPortada

LA PALABRA DEL DOLORENSE GUSTAVO PULTI TRAS EMITIR SU VOTO: “HOY ES UN DÍA PARA EXPRESARNOS CON CLARIDAD SOBRE QUÉ NACIÓN QUEREMOS SER”

Política EconomiaPortada

Elecciones: a qué hora se conocerán los resultados

PortadaSociedad

Temporal en el AMBA: calles anegadas, miles de usuarios sin luz y un fallecido en medio del diluvio

DeportesPortada

Colapinto, eliminado en Q1: “Un día complicado, hay que mejorar para mañana”

Mostrar más