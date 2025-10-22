Una funcionaria de Trump condicionó la compra de carne argentina: “Tiene aftosa”

Brooke Rollins también advirtió que la importación “no será mucha”.

La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, condicionó hoy la compra de carne argentina, tal como lo había anticipado el presidente Donald Trump, debido a un supuesto “problema de aftosa“.

En ese sentido, la funcionaria ratificó que en los próximos días habrá “novedades” sobre la importación de carne argentina, y al mismo tiempo advirtió que “no será mucha”.

Rollins, quien mostró una postura distante con respecto a lo que había expresado Trump, consideró que el país enfrenta “un problema de aftosa”, lo que contradice la condición sanitaria oficial de la Argentina, libre de fiebre aftosa según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

En declaraciones a la cadena CNBC, la secretaria señaló: “El presidente está en conversaciones con Argentina. Creo que escucharemos más sobre eso en los próximos días, pero como parte de nuestras 12 millones de toneladas métricas de producción, no será mucho”.

“Es un desafío, pero estamos en ello. Vamos a asegurarnos de que nuestra industria ganadera esté protegida. Este es un mercado muy matizado y complejo, y queremos asegurar un buen futuro para nuestros productores”, añadió.

Trump había dicho que planeaba comprar carne argentina para reducir los precios en los supermercados de su país, en el marco de un acuerdo mediante cual los Estados Unidos pasaría a comprar 20 mil a unas 60 mil toneladas de carne de origen argentino.