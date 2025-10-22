PortadaSociedad

Una camioneta chocó a un camión que estaba parado: dos muertos

La tragedia que dejó dos víctimas fatales ocurrió en el Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 42, en la mano que va a Luján.

Dos personas murieron este miércoles a la mañana tras un brutal choque entre un camión y una camioneta ocurrido en el kilómetro 42 del Acceso Oeste. El trágico hecho ocurrió metros antes de la salida del country San Diego, cuando una camioneta y un camión impactaron en la mano que va a Luján.

Según trascendió, el camión habría sentido un ruido en una de sus ruedas y se tiró a la banquina para detenerse. En ese momento, la camioneta Nissan habría intentado sobrepasar un auto por la derecha y se encontró de frente con el camión detenido.

Tras el impacto, la camioneta blanca volcó sobre la autopista, quedando completamente destrozada. Mientras que el camión culminó con el paragolpes dañado y con una rueda izquierda trasera explotada y hundida.

Como consecuencia del choque y de las heridas que sufrieron, dos personas murieron. Se trata de un hombre de 50 años y una mujer de 35, cuyas identidades no fueron confirmadas. Los bomberos debieron arrancar el techo de la Nissan para poder rescatar los cuerpos. Ambos habían muerto en el acto.

Bomberos y personal de la Autopista del Oeste asistieron al lugar para sacar los coches, que generaron demoras y filas de casi 2 kilómetros por el operativo necesario.

Poco después de las 8 de la mañana, desde Autopistas anunciaron que habían podido reestablecer los carriles principales y que se continuaba trabajando sobre la banquina.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

Violento temporal en el centro bonaerense: lluvias, rayos y techos volados

Política EconomiaPortada

Presupuesto 2026: desde el Ministerio que conduce Sturzenegger anunciaron que habrá Ley de Bases 2

Política EconomiaPortada

Milei: “El Congreso fue una máquina de impedir, necesitamos cambiar su composición”

Política EconomiaPortada

Cruces en Presupuesto por la suspensión de leyes y la reunión del lunes con funcionarios

Política EconomiaPortada

Milei promulgó las leyes Universitaria y Pediátrica, pero las dejó suspendidas

PortadaTordillo

 El Municipio de Tordillo anuncia un aumento salarial del 20.1% para sus empleados

Política EconomiaPortada

Elecciones 2025: qué pasa si te designan autoridad de mesa y cuánto se cobra

Política EconomiaPortada

“Si recurrir al FMI es un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”

PortadaSociedad

Habilitan una herramienta que permite a jubilados de PAMI resolver reclamos médicos

Política EconomiaPortadaSociedad

Tras el caso uruguayo, buscan legislar la muerte asistida

Política EconomiaPortada

Sergio Massa: “Este domingo 26 de octubre votá la bandera argentina, fuerte y al medio”

InternacionalesPolítica EconomiaPortada

Trump: “Argentina está luchando por sobrevivir, están muriendo”

Mostrar más