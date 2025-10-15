Trump respaldó a Milei, pero condicionó el apoyo económico al resultado electoral en Argentina

El presidente de Estados Unidos recibió a Javier Milei en la Casa Blanca y elogió su gestión, aunque advirtió que la cooperación futura dependerá de quién gane las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En un encuentro que buscó reafirmar la sintonía política entre ambos gobiernos, Javier Milei fue recibido este martes por Donald Trump en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense ofreció un fuerte respaldo al presidente argentino, pero introdujo una advertencia clave: el futuro del apoyo económico de Estados Unidos estará atado al resultado de las próximas elecciones legislativas en Argentina.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si pierde, no seremos generosos con Argentina”, afirmó Trump en una conferencia de prensa conjunta, en la que además elogió la política económica del Gobierno libertario y destacó que “el éxito de Argentina será muy importante para todos”.

Durante la reunión, el expresidente republicano —que busca consolidar su liderazgo en el escenario internacional— remarcó que “la elección está cerca y la victoria es muy importante”, en alusión a los comicios legislativos del 26 de octubre. “Estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”, le dijo a Milei ante los medios.

La comitiva argentina estuvo integrada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli. También participaron el canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

El presidente argentino llegó a Washington en la madrugada del martes, bajo un fuerte operativo de seguridad. Alojado en la residencia oficial Blair House, frente a la Casa Blanca, Milei buscó consolidar el respaldo político de la Casa Blanca y avanzar en acuerdos de cooperación financiera en el marco de la crisis económica argentina.