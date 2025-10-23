Trágico choque en Panamericana entre dos camiones y dos autos: murieron tres personas

Según los primeros informes, uno de los vehículos de carga se dirigía al norte cuando embistió a uno de los coches y se cruzó de carril. Las víctimas murieron incineradas tras un incendio que se generó.

El trágico accidente involucró a dos camiones, ambos terminaron incendiados, y dos automóviles. Por el siniestro, se registraron al menos tres muertos y también se informó que hay dos personas que fueron trasladas al Hospital de Campana.

Los vehículos involucrados fueron un Citroën C4, una camioneta Peugeot Patner y dos camiones marca Iveco. Las tres víctimas informadas hasta el momento murieron producto de las llamas.

Uno de los camiones llevaba a una carga de bobinas y el otro con zanahorias, según pudo saber este medio.

Uno de los automóviles quedó aplastado bajo los camiones y provocó el inicio de un incendio en el motor del coche que también complicó la visibilidad en la zona. Tras un intenso operativo, se cortó el tránsito en toda la calzada y se desvía a los coches por Colectora Sur y retoman en el puente de Otamendi.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Autopistas del Sol y efectivos policiales. El hecho se dio en las inmediaciones del Parque Industrial de Campana, una zona donde es habitual ver vehículos de carga.