PortadaSociedad

Tormentas con mucho viento en la provincia de Buenos Aires: destrozos en Olavarría

En el distrito hubo abundantes lluvias, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de 89 kilómetros por hora. La localidad más afectada, Loma Negra.

La ciudad entró en alerta naranja después de las 18 del sábado por tormentas fuertes. Las mismas estuvieron acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que alcanzaron los 89 kilómetros por hora a las 19.20, según informa el sitio Verte TV. Esta situación ocasionó destrozos en diferentes puntos del partido.

Siempre de acuerdo con Verte TV, la localidad más afectada fue Loma Negra, en especial el club local, donde se registró la caída de algunos árboles. Uno de ellos de gran porte se desplomó en el playón de básquet que se encuentra delante del estadio de fútbol.

En el predio de la Sociedad Rural, la carpa montada para una fiesta quedó destruida producto de las fuertes ráfagas de viento. En otros barrios se produjeron anegamientos en diferentes sectores.

Servicio Meteorológico Nacional: alerta amarilla por vientos
Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por vientos para gran parte de la provincia de Buenos Aires, de norte a sur, de oeste hacia el centro.

Las áreas alcanzadas serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 kilómetros horarios, y ráfagas que podrán alcanzar localmente los 75 kilómetros por hora.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

“Restricciones anacrónicas”: buscan levantar la prohibición de vender alcohol y realizar eventos durante las elecciones

PortadaSociedad

Con más de 120 expositores, abrió sus puertas la 62ª Fiesta Nacional de la Flor en Escobar

Política EconomiaPortada

El Presidente y Macri volvieron a encontrarse y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

Política EconomiaPortada

José Luis Espert ratificó su candidatura en Provincia: “No me bajo nada”

CastelliPolítica EconomiaPortada

Productores llaman a un “tractorazo” contra la “estafa” de las retenciones cero

PortadaSociedad

Reglamentan el uso forense de datos genéticos vinculados con la investigación criminal

PortadaSociedad

Fin de semana con tormentas y descenso de temperaturas en toda la provincia

Política EconomiaPortada

Ricardo Alfonsín apuesta a “generar consensos” para “frenar el autoritarismo” de Milei

Política EconomiaPortada

Más de 500 intendentes le exigieron a Milei un cambio de rumbo económico: “Argentina atraviesa una catástrofe”

Política EconomiaPortada

Espert admitió que recibió una transferencia de dinero pero aclaró que no fue un pago de campaña de Fred Machado

Política EconomiaPortada

Milei presentó el proyecto del nuevo Código Penal: “Necesitamos tolerancia cero”

Política EconomiaPortada

El Senado rechazó los vetos a los proyectos de emergencia en pediatría y financiamiento universitario

Mostrar más