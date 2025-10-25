Temporal en el AMBA: calles anegadas, miles de usuarios sin luz y un fallecido en medio del diluvio

Las lluvias superaron los 100 milímetros en pocas horas y provocaron inundaciones en la Ciudad y el Conurbano. Defensa Civil pidió no circular por el riesgo que representan el agua acumulada y la baja visibilidad.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció este sábado bajo un fuerte temporal que dejó calles anegadas, interrupciones en el transporte, cortes de energía y un saldo trágico: un taxista murió descompensado en plena avenida General Paz, una de las zonas más afectadas por el agua.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cayeron más de 100 milímetros de agua en pocas horas, lo que generó inundaciones en barrios porteños como Liniers, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Flores y Floresta, y en municipios del Conurbano como Lanús, San Martín y Lomas de Zamora.

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, advirtió sobre la gravedad del temporal y pidió a la población evitar circular por calles, avenidas o rutas.

“Todas las víctimas graves que hemos tenido fueron personas en tránsito. La recomendación más grande es quedarse en casa y esperar a que deje de llover”, sostuvo.

El funcionario remarcó que en muchas zonas hay entre 20 y 30 centímetros de agua acumulada, lo que oculta pozos y objetos peligrosos bajo la superficie. También destacó la tarea conjunta de los equipos de emergencia, la Policía y los municipios, que realizan asistencia a vecinos y controles preventivos en instituciones vulnerables como geriátricos.

García recordó además los teléfonos de emergencia disponibles: 911 (seguridad), 107 (emergencias sanitarias) y 103 (Defensa Civil). Además, insistió en que la población use solo los canales oficiales.

Cortes de luz y transporte afectado

El temporal también impactó con fuerza en el suministro eléctrico. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que cerca de las 10 de la mañana más de 30 mil usuarios estaban sin luz: 11.462 de Edenor y 21.597 de Edesur.

En la Ciudad de Buenos Aires, el organismo registró 16 mil familias sin servicio, especialmente en los barrios de Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

En cuanto al transporte ferroviario, el ramal Ezeiza del tren Roca funcionaba de manera limitada, solo entre Plaza Constitución y Temperley, y entre Llavallol y Ezeiza, debido al anegamiento de vías en Turdera. El ramal Cañuelas-Lobos permanece sin servicio por obras programadas.

La avenida General Paz fue uno de los puntos más afectados, con sectores completamente cubiertos de agua tras la intensa precipitación registrada durante la madrugada. “El caudal del arroyo Medrano ya está al 98%, lo que empieza a aliviar la situación”, explicó Juan Salari, secretario de Mantenimiento Urbano porteño. Sin embargo, el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, advirtió que la situación sigue siendo “muy grave” en varios barrios del noroeste de la ciudad.

Un taxista murió descompensado

En medio del operativo de emergencia, un taxista murió este sábado por la mañana tras sufrir una descompensación en la colectora de la General Paz, a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata.

La víctima, identificada como Héctor Hermosa, de 60 años, fue hallada inconsciente dentro de su vehículo por personal de Bomberos que realizaba tareas de rescate en la zona inundada. Médicos del SAME acudieron al lugar, pero solo pudieron constatar su fallecimiento. El tránsito permaneció restringido por la acumulación de agua y los trabajos de asistencia.

Pronóstico y recomendaciones

Según el SMN, se esperan lluvias de menor intensidad durante la tarde, aunque el mal tiempo podría continuar hasta la noche. La temperatura máxima prevista es de 19°C y se anticipan vientos moderados del sector sur.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones de no circular en calles anegadas, evitar actividades al aire libre, y no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad. También pidieron mantener limpios los desagües y alcantarillas para facilitar el escurrimiento del agua.