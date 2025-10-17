Sturzenegger a empresarios: “Les dimos libertad para rediseñar el contrato laboral y no hicieron nada”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió al Coloquio de IDEA en Mar del Plata para “rendir cuentas” sobre su gestión y le habló directo a los empresarios. Detalló los ejes de la reforma laboral y proyectó una mayor explotación de los recursos mineros.

“Vengo a rendir cuentas”, arrancó Federico Sturzenegger frente a un auditorio lleno de empresarios en el tercer y último día del 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata. “El año pasado les pedí que me acercaran ideas de desregulación. Recibí 210 propuestas, y hoy estoy acá para contarles qué hicimos con eso”, se presentó, y también retó al “círculo rojo” de empresarios: “Les dimos libertad para rediseñar el contrato laboral y no hicieron nada”.

Antes de pasar al balance, el ministro se permitió un análisis del presente y el futuro que imagina para el país. “Creo que Argentina va a jugar un par de mundiales, y tiene los equipos para hacerlo”, lanzó, con una camiseta de la selección sobre el atril que, según confesó, tomó prestada de su hijo antes de viajar a la ciudad.

El primer “mundial”, explicó, “es el que conecta la energía con la industria”. Según Sturzenegger, el gobierno de Javier Milei puso sobre la mesa dos principios centrales: “El equilibrio fiscal, que va a garantizar estabilidad macroeconómica, y el respeto de los derechos de propiedad”. Si esos pilares se consolidan, dijo, “van a pasar cosas increíbles”.

“Argentina se va a convertir en uno de los países con la energía más barata del mundo. Alemania va a venir a producir acá porque le sale más barato”, aseguró.

El segundo “mundial”, dijo, tiene que ver con la minería y el transporte. “Chile exporta 50.000 millones de dólares en productos mineros. Nosotros, 4.000. Hay dos teorías: o Dios, al crear los Andes, puso un límite y dejó todo el cobre y el oro de un lado, y nada del otro… o somos unos pelotudos. Creo que estamos dejando de ser tan pelotudos”, ironizó y proyectó una mayor explotación de los recursos mineros.

A su entender, el desarrollo minero traerá aparejado el desarrollo ferroviario, y todo “con inversión privada”. “Las mineras nos dicen que no pueden explotar si no tienen trenes. Y justo estamos licitando el Belgrano Cargas. Es un círculo virtuoso: el crecimiento de la minería impulsa la infraestructura, y eso impacta en las economías regionales.”

No obstante, el ministro se atajó: “Argentina juega estos mundiales, pero a veces el juego es difícil. Tenemos un sistema de castas con muchos privilegios, que no son fáciles de largar”.

Rendición de cuentas

Luego sí, Sturzenegger pasó a su “rendición de cuentas”. “De las 210 propuestas recibidas (enviadas por los empresarios), avanzamos en 94 desregulaciones que ya están encaminadas, y 18 más que están por avanzar”, detalló.

Según explicó, los principales ejes de desregulación aparecieron en cuatro grandes áreas: Registro público de comercio y personas jurídicas (mencionó, como respuesta, la simplificación de algunos trámites y habilitaciones), Aduana y ARCA (con foco en facilitar exportaciones), Transporte (explicó la incorporación de bitrenes y reducción de costos logísticos y trámites) y, finalmente, temas laborales, donde volvió a insistir en la necesidad de cambios de fondo.

Sobre ese último punto vale recordar que, hace un año, Sturzenegger estuvo en el 60° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, donde también le habló a los empresarios y les dijo: “Hagan la reforma laboral, el Gobierno dejó de hacerles sombra”.



Este viernes, el ministro recordó aquella frase, pero primero explicó que la reforma laboral que analiza el gobierno de Javier Milei “tiene cuatro grandes núcleos”.

El primero, dijo, es “la altísima carga impositiva que tiene el trabajo”. Y agregó: “Se habla mucho de las retenciones, pero no veo el mismo foco en los impuestos al trabajo, pese a que la mitad de la fuerza laboral no está registrada”.

El segundo punto son los llamados “peajes” en las convenciones colectivas. “Son costos que pagan tanto trabajadores como empresas, y que son, en los hechos, impuestos privados. Son 100% ilegales”, afirmó.

El tercer eje es la contratación y los sistemas de cese. “El Gobierno les dio la libertad para rediseñar el contrato laboral, pero no hicieron nada”, lanzó, mirando directamente a los empresarios. “Les pasamos la responsabilidad a ustedes. Definan cómo quieren que sea el contrato laboral del futuro”.

Y el cuarto tiene que ver con la negociación colectiva. “Cuando uno mira el salario de bolsillo y lo compara con lo que paga el empresario, ve que el trabajador recibe la mitad. Tenemos que transparentar esto en los recibos de sueldo”, propuso.

Para cerrar, Sturzenegger dijo: “Nuestra tarea ha sido sacar las piedras del camino. En este tiempo, eliminamos 10.000 piedras, que eran artículos, certificaciones o restricciones absurdas”.