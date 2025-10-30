Residencias: la Provincia sumará 2010 profesionales sanitarios

La cobertura total de los cupos disponibles será del 87%. Los residentes estarán en funciones desde noviembre. ¿Qué especialidades fueron las más elegidas?

Tras la readjudicación de cargos 2025, la provincia de Buenos Aires incorporará desde el sábado 1° de noviembre un total de 2010 profesionales sanitarios a su sistema de residencias, un 8% más con respecto al año pasado, cuando se incorporaron 1861 jóvenes.

La segunda readjudicación se realizó en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, y los nuevos residentes se sumarán al sistema hospitalario provincial a partir de noviembre, para continuar su formación en servicio, informó el Ministerio de Salud.