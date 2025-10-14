Política EconomiaPortada

Plazo Fijo por Cuenta DNI: con tasa del 48% anual, se posiciona como una herramienta de ahorro

Desde que se lanzó la función de inversión en el mes de agosto, la billetera digital bonaerense ha demostrado ser un verdadero éxito: ya se concretaron más de 318 mil plazos fijos por un total de 641 mil millones de pesos.

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, se posiciona como una de las herramientas de inversión más atractivas del mercado al ofrecer una explosiva tasa de plazo fijo del 48% anual. Esta medida busca competir con la banca privada y con las aplicaciones de dinero, y ofrece a los clientes del banco la posibilidad de generar un ingreso extra mensual.

Con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 48%, el rendimiento mensual de un plazo fijo a 30 días es del 4%. Haciendo una simulación de inversión, con un capital inicial de $12.500.000, la ganancia bruta será de $500.000.

El dato más revelador es que uno de cada cuatro plazos fijos del Banco Provincia ya se realizan a través de la app. Además, la medida está atrayendo a nuevos ahorristas: un 70% de quienes constituyeron un depósito no tenían un plazo fijo vigente, y más de la mitad de los inversores no cobran sus haberes en el banco, lo que demuestra el alcance de la herramienta en comerciantes, profesionales y usuarios no bancarizados.

El proceso es simple, con un monto mínimo de $1.000 y plazos de 30, 60 o 90 días, disponible incluso para jóvenes desde los 13 años, reforzando el rol de Cuenta DNI como una política pública de inclusión financiera.

