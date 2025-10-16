Pitiot cuestionó al Banco Central y al Gobierno porque “ocultan información sobre el oro que se llevaron a Londres”

La candidata a senadora nacional apuntó: “Un organismo auditado debe colaborar con la información. Si no lo hace, algo se está ocultando”.

La directora del Observatorio del Control Público y candidata a senadora nacional Carla Pitiot cuestionó al Banco Central y a su presidente, Santiago Bausili, al señalar que “el Central elude y obstaculiza la tarea de la Auditoría General de la Nación (AGN) y no responde sobre dónde están las 37 toneladas de lingotes de oro que se llevaron a Londres, qué rendimiento tuvieron, cuáles fueron los costos del traslado y si se generaron intereses”.

La exdiputada nacional, que se postula como senadora junto a Facundo Manes por “Para Adelante en la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo: “Un organismo auditado debe colaborar con la información. Si no lo hace, algo se está ocultando”, y advirtió que el Gobierno “sigue debilitando los circuitos, herramientas y organismos de control”, al tiempo que anticipó que, al finalizar la gestión, “veremos las lagunas derivadas de la falta de controles en numerosos organismos”.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en el ANMAT, donde “despidieron personal que verificaba los laboratorios y hoy lloramos más de cien muertos”. Así, recordó que, aunque el BCRA maneja datos confidenciales, “no puede negarlos ante el órgano de control”.

Pitiot explicó que la AGN solo puede auditar una vez cerrado el ejercicio, por lo que “recién en 2025 sabremos qué hizo este Gobierno durante 2024”, y remató: “Hay entrega de soberanía, falta de transparencia y un esquema de negocios donde siempre pierde la gente. Este es el Gobierno más opaco y corrupto que vi en décadas de trabajo en control público”.