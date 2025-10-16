Política EconomiaPortada

Pitiot cuestionó al Banco Central y al Gobierno porque “ocultan información sobre el oro que se llevaron a Londres”

La candidata a senadora nacional apuntó: “Un organismo auditado debe colaborar con la información. Si no lo hace, algo se está ocultando”.

La directora del Observatorio del Control Público y candidata a senadora nacional Carla Pitiot cuestionó al Banco Central y a su presidente, Santiago Bausili, al señalar que “el Central elude y obstaculiza la tarea de la Auditoría General de la Nación (AGN) y no responde sobre dónde están las 37 toneladas de lingotes de oro que se llevaron a Londres, qué rendimiento tuvieron, cuáles fueron los costos del traslado y si se generaron intereses”.

La exdiputada nacional, que se postula como senadora junto a Facundo Manes por “Para Adelante en la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo: “Un organismo auditado debe colaborar con la información. Si no lo hace, algo se está ocultando”, y advirtió que el Gobierno “sigue debilitando los circuitos, herramientas y organismos de control”, al tiempo que anticipó que, al finalizar la gestión, “veremos las lagunas derivadas de la falta de controles en numerosos organismos”.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en el ANMAT, donde “despidieron personal que verificaba los laboratorios y hoy lloramos más de cien muertos”. Así, recordó que, aunque el BCRA maneja datos confidenciales, “no puede negarlos ante el órgano de control”.

Pitiot explicó que la AGN solo puede auditar una vez cerrado el ejercicio, por lo que “recién en 2025 sabremos qué hizo este Gobierno durante 2024”, y remató: “Hay entrega de soberanía, falta de transparencia y un esquema de negocios donde siempre pierde la gente. Este es el Gobierno más opaco y corrupto que vi en décadas de trabajo en control público”.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

La inflación mayorista fue 3,7% en septiembre y anticipan un rebrote del IPC en octubre

InternacionalesPortadaSociedad

Histórico: Uruguay aprobó la ley de eutanasia

Política EconomiaPortada

Milei pone en venta cuatro centrales hidroeléctricas y hay alerta por Atucha

Política EconomiaPortada

Murió Hernán Damiani, histórico dirigente radical, mientras participaba de un streaming electoral

La CostaPortada

Hallaron enterrado en su casa a un comerciante de Las Toninas y detuvieron a su empleado

Política EconomiaPortada

El Gobierno justificó el recorte de la Zona Fría y la quita de subsidios

PortadaSociedad

Puan: tiene fecha de juicio la mujer acusada de extorsionar a un hombre con fotos íntimas

Política EconomiaPortada

Cómo es la obra hídrica clave para mitigar las inundaciones y que estará en el Presupuesto 2026

Ciencia - SaludPortadaSociedad

Informe de la OMS: la resistencia de las bacterias a los antibióticos esenciales creció más del 40%

PortadaSociedad

La araña de los bananos apareció en Uruguay: ¿podría llegar al AMBA?

Política EconomiaPortada

Trump respaldó a Milei, pero condicionó el apoyo económico al resultado electoral en Argentina

Política EconomiaPortada

La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22% en lo que va del año

Mostrar más