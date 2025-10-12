Para Alfonsín “la ayuda” que recibe el Gobierno por parte de Estados Unidos “crea nuevos y graves problemas”

El candidato a diputado por Proyecto Sur sostuvo que “lo poco que se sabe” del préstamo norteamericano proviene del gabinete de Trump y eso “es vergonzoso”.

El candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, aseguró que “la ayuda económica” que recibe el Gobierno Nacional por parte de Estados Unidos “crea nuevos y graves problemas”. Además, manifestó que “lo poco que se sabe” sobre el préstamo norteamericano proviene del gabinete de Donald Trump y eso “es vergonzoso”.

En la misma línea, sostuvo que el presidente Javier Milei “no dice nada dice” sobre lo que nos cuesta como pueblo recibir esta “ayuda” porque “en pocas palabras, les hemos cedido a los Estados Unidos el manejo de la política económica, de la cambiaria y de la geopolítica”.

“La ayuda de Estados Unidos no resuelve los problemas en los que nos metió Milei, pero decir sólo eso es insuficiente porque también hay otros conflictos que surgen por ceder el manejo de la economía y de la geopolítica. Y, por otra parte, es impreciso porque a algunos sí se los resuelve como, por ejemplo, a la timba financiera”, expresó el ex embajador argentino en España mediante un comunicado.

Según el candidato a diputado, esta decisión que tomó el oficialismo nacional como una parte del ‘salvataje’ financiero para sostener su plan económico “es de una irresponsabilidad sin precedentes” y terminará siendo “un remedio peor que la enfermedad”. Durante la mañana de hoy, y como parte de la campaña que emprende para las elecciones del próximo 26 de octubre, Alfonsín se hizo presente en la localidad de 9 de Julio donde recorrió las zonas inundadas, visitó un merendero y dialogó con con vecinos, militancia y prensa local.

Por la tarde, recorrió Bragado donde visitó la Fiesta Nacional del Caballo y tuvo un encuentro con autoridades locales. Mañana lunes 13, estará en Junín donde brindará una conferencia de prensa y, luego, se reunirá con autoridades del Sindicato Empleados de Comercio de esa localidad. La recorrida continúa por Chacabuco, para realizar un encuentro con vecinos, una conferencia de prensa y una visita al taller del ídolo del Turismo Carretera Luis ‘Patita’ Minervino.