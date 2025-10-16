Murió Hernán Damiani, histórico dirigente radical, mientras participaba de un streaming electoral

El exdiputado nacional por Misiones falleció a los 64 años tras descompensarse en vivo durante una transmisión en la que defendía las ideas de la UCR, partido al que representaba como candidato suplente. Fue legislador provincial, presidente del radicalismo misionero y autor de más de un centenar de proyectos en el Congreso.

Gran consternación causó el fallecimiento del dirigente radical Hernán Damiani, quien falleció tras descompensarse mientras participaba de un programa de streaming en el marco de la campaña electoral de la que él tomaba parte como candidato a diputado de la lista de la Unión Cívica Radical en su provincia, Misiones, en calidad de suplente.

Damiani tenía 64 años y una larga militancia dentro del radicalismo, en nombre del cual fue tres veces diputado nacional: entre 1991 y 1995, y entre 1997 y 2005. Como tal, presidió la Comisión de Legislación Penal de la Cámara. Presentó durante su gestión 126 proyectos.

En su provincia fue concejal y legislador provincial y presidió el partido a nivel provincial en varios períodos.

La muerte lo encontró, como dijimos, participando activamente de la campaña, al punto tal de registrarse en vivo, durante el programa de streaming Dólar blue. Tras ello, fue internado en el Hospital Madariaga de Posadas, donde no pudieron salvarlo.

“Con dolor despedimos a un gran militante y dirigente de Misiones, Hernán Damiani. Falleció ayer mientras defendía sus ideas en un debate. Fue legislador prov. y diputado Nacional, con gran protagonismo contra los embates del menemismo en los 90. Acompañamos a su familia y amigos”. Así lo recordó la Unión Cívica Radical en redes sociales.

“Desde Córdoba, deseo que la familia, los amigos y los militantes radicales de Misiones puedan sobreponerse de semejante dolor tras el fallecimiento de Hernán Damiani, candidato a diputado nacional de la UCR. En plena campaña electoral, el dirigente estaba defendiendo con valentía, coherencia y convicción las ideas de nuestro partido para llevar al Congreso Nacional. Mucha fuerza para todos sus afectos y que descanse en paz”, expresó por su parte Ramón Mestre.

El dirigente de La Libertad Avanza Diego Hartfield expresó por su parte su “profundo pesar” y envió “un cariño muy grande a su familia ay a la militancia de la UCR”.

El exdiputado radical Luis Pastori posteó por su parte: “No despido hoy solamente a un militante político, que lo fue y con MAYÚSCULAS. Despido a un hermano de la vida. Lleva bien alto la roja y blanca y el escudo radical que lo luciste con orgullo como muy pocos. Hasta siempre, Hernán Damiani!!”.

A su vez, el exgobernador Oscar Herrera Ahuad lo definió como “un dirigente que dejó huella en la política misionera y referente histórico de la Unión Cívica Radical en Misiones”.