Milei presentó el proyecto del nuevo Código Penal: “Necesitamos tolerancia cero”

El presidente pidió que “los delincuentes cumplan las penas en la cárcel”.

El presidente Javier Milei presentó hoy en el Penal de Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal que girará al Congreso, y sostuvo que el país necesita “tolerancia cero, que el que las hace las pague, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde, en la cárcel”.

En el acto estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó que el nuevo Código Penal “aumenta las penas de todos los delitos, sobre todo de los graves”.

Asistieron, entre otros funcionarios, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el diputado José Luis Espert, en medio de la polémica por los supuestos vínculos del legislador con un empresario ligado al narcotráfico.

Milei remarcó que “años de garantismo se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las Fuerzas de

Seguridad, a los jueces y a los fiscales”, por lo que su gestión se encargará de impulsar “estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia”.

En ese marco, le envió un mensaje al Congreso, donde la oposición es mayoría y desde los últimos meses viene frenando e incluso revirtiendo distintas medidas de la gestión libertaria.

“Si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio y los argentinos de bien van a vivir en una sociedad más segura. Pero que este conjunto de reformas se implemente o no, dependen directamente del Congreso”, advirtió.

E insistió que “depende de quiénes estén sentados en las butacas del poder Legislativo, tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes”.

“Por eso, el país necesita diputados y senadores que comprendan esto, no hay puntos medios. Si aprobamos esta reforma la seguridad en la Argentina va a cambiar en serio. Todos sabemos que el sistema no da para más y hay que cambiarlo”, insistió.

Consideró que “la doctrina Zaffaroni (por el ex juez de la Corte Suprema) fue invertir la carga a la prueba: se hizo de

la víctima, el victimario, y el victimario era una víctima de la sociedad”, dijo y lamentó que “de esa manera se relajaron las penas y no había costo para aquel que causaba daño a sus semejantes”, lo que derivó “en una situación de caos y ausencia de orden”.

“Por lo tanto, como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición y por eso necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace las paga y eso es lo que vinimos a hacer en el día de hoy”, remarcó.

“Tolerancia cero, que el que las hace las pague, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde, en la cárcel. Hay que tener penas más duras, que apliquen a quien corresponde, para que los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad”, cerró.

Antes, Bullrich dio un discurso más extenso para brindar detalles de la nueva normativa penal que se busca implementar y que, dijo, “tiene tres componentes centrales”.

“El primero es el agravamiento de las penas del homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado. Aumenta de 10 a 30 años los homicidios agravados”, señaló.

También puntualizó que la portación de armas sin permiso “va a tener una pena no excarcelable y si la persona tiene antecedentes va a ser un agravante”, además de que también lo será “la portación de armas blancas”.

“El hurto en nuestro país era una vergüenza: hurtabas una, mil veces y no pasaba nada. Ahora va a haber una pena de hasta 3 años”, planteó. “Robar el celular o las pertenencias, la intimidad de una persona, no significará que van a entrar y salir como sucede ahora. Te vas a quedar adentro de 3 a 12 años”, insistió.

Dijo además que “entrar a la propiedad privada, quedarse, usurparla, pasaban años sin que se pudiera solucionar”, pero “ahora se va a ordenar y la restitución es inmediata del inmueble a sus titulares”.

Bullrich remarcó que “las falsa denuncias, cuando se vinculan a delitos sexuales, cuando se restringe la posibilidad de ver a los hijos, o a los contactos familiares, las vamos a incorporar por primera vez en el Código Penal Argentino”.

También se elevan las penas de todos los delitos complejos “como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen

organizado, el secuestro extorsivo y la pornografía infantil”.

“El 82% de los delitos son de prisión efectiva, es verdad que el que las hace las paga”, finalizó Bullrich.