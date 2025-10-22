Milei: “El Congreso fue una máquina de impedir, necesitamos cambiar su composición”

En una extensa entrevista televisiva, el presidente volvió a apuntar contra la dirigencia política y el kirchnerismo, a los que acusó de “torpedear el programa económico” y de “actuar con una lógica destituyente”. Dijo que las elecciones legislativas del domingo serán “un momento bisagra” y que busca lograr “una pared de defensa” en el Congreso para impulsar sus reformas.

El presidente Javier Milei afirmó que el Congreso se convirtió durante el año electoral en “una máquina de impedir” y acusó a la oposición de llevar adelante “una actitud destituyente” contra su gobierno. En una entrevista concedida a Guillermo Andino en la TV Pública, el mandatario consideró que las elecciones legislativas del próximo domingo son “mucho más importantes de lo que se cree” porque “definirán si Argentina puede continuar con el camino de las reformas”.

“El problema es que, si uno no cambia la composición de las cámaras, después es muy difícil poder pasar los proyectos”, advirtió. Según Milei, “desde febrero el Congreso se dedicó a torpedear el programa económico” cuando la economía “empezaba a expandirse fuertemente”.

“Se conjugó la forma destructiva de encarar la política del kirchnerismo, al que no le importa si destruye la vida de los argentinos con tal de tener poder”, sostuvo el Presidente, que definió la elección como “un momento bisagra” que permitirá “cambiar la composición de Diputados y del Senado para viabilizar proyectos que hoy están empantanados”.

Milei aseguró que su objetivo es lograr un bloque propio de al menos un tercio de la Cámara baja para tener “una pared de defensa” frente a la oposición. “Si a eso le sumamos a los aliados más afines, podríamos llegar a 100 votos y conseguir quórum propio”, anticipó.

El Presidente también se refirió a las críticas sobre su estilo de gobierno y a los rumores de cambios en el gabinete: “Soy bilardista, tengo un contrato con los argentinos y lo voy a cumplir. El día 26, a la noche, con todos los números sobre la mesa, voy a reacomodar el gabinete para encarar las reformas de segunda generación”.

A lo largo de la entrevista, Milei reiteró sus cuestionamientos a la clase política tradicional. Acusó al kirchnerismo de “haber endeudado al país en 300 mil millones de dólares” y calificó al Congreso actual como “un obstáculo” para su modelo. “Necesitamos una nueva mayoría que abrace las ideas de la libertad. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, concluyó.