Luis Caputo negó cambios en el esquema cambiario a días de las elecciones

El ministro de Economía rechazó versiones sobre una modificación en el plan de bandas para el precio del dólar.

En medio de las serias dificultades que enfrenta el gobierno de Javier Milei para sostener, incluso con la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos, el tipo de cambio, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, salió a negar este miércoles, una vez más, un posible cambio al esquema cambiario actual luego de las elecciones legislativas del próximo domingo.

“No va a haber ningún cambio al esquema actual”, sentenció Caputo en su cuenta en la red social X como reacción a un posteo del periodista especializado en Finanzas, Julián Yosovitch.

La semana pasada la agencia Bloomberg atribuyó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, una declaración que anticipaba un cambio en la política del Gobierno sobre el dólar: “Argentina tendrá tipo de cambio flotante muy pronto”, detalló ese medio.

Los rumores despertaron tensiones en la city que mira expectante tanto los movimientos del Gobierno y como los resultados de las elecciones del próximo domingo.

En la víspera, el dólar volvió a encender las alarmas del mercado en la recta final hacia las elecciones generales. El martes, el blue subió 40 pesos (+2,7%) y alcanzó un nuevo récord nominal de 1.545 pesos, según operadores de la City consultados por Ámbito. Con ese salto, la brecha con el tipo de cambio oficial se amplió a 3,7%, en una jornada marcada por la cobertura preelectoral y la escasa oferta en el mercado paralelo.

El dólar oficial, por su parte, quedó a un paso de los 1.500 pesos y muy cerca del techo de la banda cambiaria, lo que obligó al Banco Central a intervenir nuevamente para contener la presión. En el Banco Nación, el minorista cerró a 1.515 pesos, mientras que el promedio de las entidades se ubicó en 1.513,04 pesos.

Swap por $20 mil millones

Pese a los esfuerzos oficiales, la tensión cambiaria persiste. Este lunes, el Gobierno argentino y la administración de Donald Trump anunciaron una batería de medidas para intentar frenar la escalada: un swap por 20 mil millones de de dólares de libre disponibilidad y una recompra de deuda soberana con préstamos de organismos multilaterales, coordinada por J.P. Morgan Chase.

Sin embargo, las iniciativas no lograron calmar al mercado. “La demanda por cobertura sigue firme, y las intervenciones ya no alcanzan para frenar la suba del dólar, apenas logran morigerarla”, explicó el economista Gustavo Ber.

El interrogante ahora pasa por la reacción del Tesoro de Estados Unidos: si reforzará las ventas para evitar que el dólar mayorista toque el techo de la banda o permitirá que el BCRA asuma el costo de intervenir con reservas propias.

Mientras tanto, el grupo de bancos encabezado por J.P. Morgan —junto con Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup— continúa negociando con Washington las garantías para otorgar un crédito de u$s20.000 millones al Gobierno de Milei. Según The Wall Street Journal, las entidades buscan un aval explícito del Tesoro estadounidense para avanzar con la operación y blindarse ante la volatilidad argentina.

El mercado local, por su parte, opera bajo una sola consigna: cobertura total hasta después del domingo.