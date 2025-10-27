La tarjeta de crédito MasterCard que no cobra mantenimiento y tiene varias cuotas sin interés en Mercado Libre

Mercado Pago lanza su tarjeta de crédito Mastercard. Es sin costo de mantenimiento, da cuotas en Meli y ya se puede pedir en la app (gradual).

Mercado Pago dio un paso estratégico para consolidarse como una alternativa a la banca tradicional al presentar su primera tarjeta de crédito Mastercard, que estará disponible de forma física y virtual.

El producto, que se lanza de manera gradual para usuarios seleccionados, busca competir fuertemente con los bancos al eliminar todos los costos fijos.

Sin costos de mantenimiento

La principal ventaja de la nueva tarjeta es su política de costos. Según detalló la plataforma, la tarjeta no tendrá costos de emisión, ni de mantenimiento mensual, ni de renovación anual. “No pagás mantenimiento, renovación, ni envío de la tarjeta”, informa el sitio oficial, atacando el principal reclamo de los usuarios bancarios.

Beneficios clave

Además de la eliminación de costos, la tarjeta se enfoca en beneficios dentro de su propio ecosistema:

Permite realizar compras en hasta tres cuotas sin interés dentro de Mercado Libre. Pagos con QR: Habilita pagos con QR desde la app de Mercado Pago para montos superiores a $30.000.

Cómo pedir la tarjeta de Mercado Pago

El lanzamiento será gradual y no está disponible para todos los usuarios desde el inicio. “Si todavía no tenés disponible la opción de pedirla, pronto vamos a sumar más personas”, aclaró la compañía.

Para solicitarla, los usuarios seleccionados deben ingresar a la aplicación de Mercado Pago, buscar la opción “Quiero la tarjeta de crédito” e iniciar el proceso de verificación digital. Una vez aprobada, se puede comenzar a usar la versión virtual de inmediato.

Beneficios y financiamiento con IA

La tarjeta, que busca competir de lleno con el sistema tradicional, ofrecerá 3 cuotas sin interés en todas las compras dentro de Mercado Libre y también en pagos a comercios con QR de Mercado Pago para compras superiores a 30 mil pesos.

“El sólido crecimiento que tuvo nuestra cartera de crédito reafirma la necesidad de financiamiento que existe en Argentina. El lanzamiento de nuestra tarjeta de crédito es un paso fundamental para seguir reduciendo esa brecha”, aseguró Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre.

La clave del producto es su sistema de aprobación. Alejandro Melhem, Vicepresidente Senior de Mercado Pago, señaló que buscan “acompañar a quienes hoy encuentran barreras en el sistema tradicional, ya sea por no tener historial crediticio o por no poder afrontar los costos”.

Para ello, la línea de financiamiento se definirá con un modelo de “scoring” propio basado en inteligencia artificial, que se nutre del análisis del comportamiento de los usuarios en la plataforma, permitiendo dar crédito a personas sin historial bancario previo.