La Libertad Avanza demandó a un diputado bullrichista para que baje su lista

La presentación judicial de los apoderados libertarios acusa a Gabriel Chumpitaz de usar electoralmente denominaciones de listas, consignas y asociación a referentes que generan “confusión” con la boleta de La Libertad Avanza.

Supo ser integrante del principal aliado del oficialismo durante el 2024. Sin embargo, ya fuera del Pro, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz se desmarcó del incondicional apoyo a La Libertad Avanza y formó la bancada Futuro y Libertad junto a Verónica Razzini. En la actualidad, busca renovar su escaño por un período más en la lista de Compromiso Federal en la provincia de Santa Fe.

Su cercanía a Patricia Bullrich le permitió integrar el quinto lugar de la boleta de Juntos por el Cambio en 2021. En esta ocasión, el rosarino irá por su cuenta, pero en los carteles electorales se mostró con la ministra de Seguridad de la Nación, suceso que generó que los apoderados de La Libertad Avanza en Santa Fe hayan presentado una demanda judicial al acusarlo de utilizar la imagen de la funcionaria y los colores identitarios sin autorización y de forma indebida.

“Nuestras expresiones de campaña han sido íntegramente diseñadas bajo una estricta identidad cromática personalizada en las ideas, propuestas y programas que llevamos adelante”, explicó Chumpitaz, quien además sostuvo que “nuestra identidad es diferenciada sin mimetismos ni apropiaciones de signos ajenos”.

Para el legislador ex Pro se trata de una “acción incompatible con la libertad de expresión y el derecho de participación democrática”. También se adelantó a la resolución judicial y consideró que “será categóricamente rechazado ya que nuestras piezas comunicacionales y colores institucionales fueron oportunamente inscriptos ante la autoridad electoral competencia y en ejercicio”.

En otro punto del comunicado que compartió a través de su perfil en X, Chumpitaz aseveró que “esto no solo es repudiable desde lo moral, sino que constituye un hostigamiento político propio de los sectores más oscuros de Argentina”. Luego, concluyó: “Que Dios ilumine a nuestro excelentísimo presidente de la Nación y que las fuerzas del cielo nos protejan de muchos irresponsables que lo rodean”.

La demanda presentada en la Justicia federal fue impulsada por Marcos Peyrano, apoderado de La Libertad Avanza en Santa Fe, y elevado ante Magdalena Gutiérrez, secretaria electoral. La acusación planteó que Chumpitaz ha utilizado denominaciones de listas, consignas y asociación a referentes que generan “confusión” con los eslogan y símbolos. En su defensa, el candidato de Compromiso Federal añadió que “hace 10 años que trabajo con Patricia y el fondo es azul”.

Finalmente, la presentación judicial exigió que “se intime de modo inmediato al candidato y/o partido político infractor a cesar en el uso indebido de imágenes, colores, consignas y denominaciones que generen confusión” con La Libertad Avanza y el pronto “retiro o baja de toda publicidad (física o digital) que reproduzca esos elementos”. Cabe recordar que el espacio político que lidera Javier Milei tiene como principal referente en la provincia a la diputada nacional Romina Diez.

La propia ministra de Seguridad salió a pegarle en las redes, reclamándole dejar de usar su imagen.

El próximo 26 de octubre, la provincia de Santa Fe elegirá a nueve representantes para la Cámara de Diputados. La vicegobernadora Gisela Scaglia será la candidata de Provincias Unidas; Caren Tepp, la de Fuerza Patria; mientras que Agustín Pellegrini estará en el primer lugar de la boleta libertaria. Por su parte, Gabriel Chumpitaz buscará renovar su banca por cuatro años más en la lista de Compromiso Federal.