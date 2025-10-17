La CNE habilitó la reimpresión de los afiches con la cara de Santilli

Pese a rechazar que se vuelvan a imprimir boletas con la cara del nuevo primer candidato, el tribunal electoral aceptó el pedido de LLA sobre la cartelería en los lugares de votación.

A diez días de las elecciones legislativas, la Cámara Nacional Electoral aceptó el pedido de La Libertad Avanza para que se reimpriman los afiches que serán colocados en los centros de votación y llevarán la cara del primer candidato en Buenos Aires, Diego Santilli.

La decisión llegó luego de un dictamen favorable del fiscal federal Ramiro González, quien apuntó que el partido deberá hacerse responsable, sin alterar la labor de la Junta Nacional Electoral -que sí se había opuesto-.

Bajo esas condiciones, “es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno”, consideró el fiscal.

La CNE sostuvo que “el ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos públicos” y que “las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones”.

Según el tribunal, “para ello se necesita que la información sea simple y entendible” y “la autoridad electoral debe procurar, en la medida de lo razonable y posible, que la información puesta a disposición de los electores refleje la oferta electoral real y vigente al momento de los comicios, máxime cuando -como en el caso- existen márgenes operativos que permiten adoptar medidas tendientes a ese fin”.

De acuerdo a la Ley 27.781, de Boleta Única de Papel, “las listas completas de candidatas y candidatos con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación, cuarto oscuro, centros de votación y/o cualquier otro espacio destinado a tal fin”.

De esta manera, la CNE revocó la decisión de la Junta Electoral de la provincia, que había dispuesto que los afiches para unos 40 mil puestos de votación no se reimpriman.

“En este sistema de votación, las listas de candidatos son muy numerosas y no incluye, por obvias limitaciones de espacio en la boleta, la identificación de todas las candidaturas propuestas”, dijeron los camaristas.

En ese sentido, la BUP cuenta solo con los nombres de cinco candidatos a diputados, pero la cartelería que debe colocarse en los lugares de votación posee el nombre de todos. En Buenos Aires, son 35. Y en el caso de La Libertad Avanza, además, se alteraron todos los lugares, al pasar Santilli a la cabeza, algo que también había aceptado el tribunal electoral.

Anteriormente, la CNE sí se negó a autorizar la reimpresión de las boletas, que llevarán así la cara de José Luis Espert (junto a Karen Reichardt). “El Profe” renunció a su candidatura el pasado 5 de octubre, envuelto en la polémica por su vínculo con Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico por la justicia estadounidense y próximo a ser extraditado, de quien recibió años atrás 200 mil dólares.

Ante la negativa de la justicia sobre las boletas, Santilli arrancó una campaña para atraer a los votantes: “Para votar al colorado, marcá al pelado”.