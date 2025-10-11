La Cámara Electoral falló a favor de LLA: Santilli encabezará la boleta en reemplazo de Espert

El tribunal de alzada contradijo -y criticó- la opinión del juez de primera instancia, Alejo Ramos Padilla. Aceptó que Diego Santilli reemplece a José Luis Espert.

La Cámara Nacional Electoral revocó el dictámen del juez Alejo Ramos Padilla y estableció que Diego Santilli sea el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre.

El fallo de la Cámara culmina el proeso legal iniciado tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, tras quedar involucrado en el escándalo de finaciamiento narco por recibir pagos de Fred Machado.

El tribunal fundamentó su decisión en la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que exigen que los reemplazos se hagan con personas del mismo género que el reemplazado, en este caso, un varón. Por lo tanto, determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es Diego Santilli.

“El criterio que aquí se establece debe entenderse en consonancia con el rol activo que esta Cámara ha asumido en la tutela de la igualdad de género hacia el interior de los partidos políticos, del mismo modo en que lo ha hecho para los cargos públicos electivos y en función del razonamiento que se desprende de un conjunto de pronunciamientos”, indicaron los camartistas Daniel Bejar y Santiago Corcuera.

La trama judicial de la candidatura fallida de Espert

Tras la renuncia de Espert Libertad Avanza había pedido a Ramos Padilla, titular del juzgado federal con competencia electoral de La Plata, que Santilli sea primer candidato pese a que ocupaba el tercer lugar en la lista. Pero el juez rechazó ese pedido con ela rgumento de que perjudicaba a Karen Reinhardt, la segunda postulante. Ahora, la cámara, última instancia posible para este trámite, contradijo al juez y aceptó que encabece Santilli.

La decisión de la Cámara no solo contradice el fallo de Ramos Padilla, sino también un dictamen de Fiscal Ramiro González.

Por cuerda paralela, la Cámara debe fallar en otro pedido de LLA que ya fue rechazado en primera instancia, en este caso por el capítulo bonaerense de la Junta Electoral Nacional: que se reimpriman las boletas, para que no aparezca en ellas la foto y el nombre de Espert.

LLA busca borrar a Espert de las boletas porque ya no será candidato, y a la vez porque entiende que su figura -de estrechísima relación con el presidente Javier Milei, quien lo sostuvo hasta pocas horas antes de la renuncia- podría perjudicar sus chances electorales.

La Cámara criticó a Espert

La Cámara cuestionó que Ramos Padilla se apartara de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva” y al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes. También reprochó que el magistrado desconociera la jurisprudencia consolidada en casos similares y aplicara de forma incorrecta un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales.

En su fallo, el tribunal recordó su rol activo en garantizar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos, en línea con numerosos pronunciamientos anteriores que priorizaron la participación femenina en las listas por sobre la masculina.

La decisión marca un antecedente importante en el marco de las próximas elecciones legislativas y reafirma la vigencia de los criterios de paridad establecidos por la normativa electoral vigente.

DIB