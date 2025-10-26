Kicillof llamó al diálogo al Gobierno “Tienen mi número, úsenlo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, votó esta mañana en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, en calle 4 n° 962, esquina 51. A la salida, dio una breve conferencia de prensa donde volvió a cuestionar el cambio del sistema tradicional a la Boleta Única de Papel y reiteró el llamado a Javier Milei para reunirse: “Tiene mi teléfono”, lanzó.

Kicillof inició la rueda de prensa destacando las buenas condiciones de la provincia para votar, pese a las tormentas de las últimas horas. No obstante, no dejó pasar el dato del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, respecto a que en el interior se tardó un poco más en votar por la implementación de la BUP.

Tras recordar que en los comicios del 7 de septiembre se votó “con absoluta normalidad”, marcó que “se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y que asegura también la transparencia del comicio”. En esa línea, arremetió: “No hubo una sola denuncia, no hubo un solo problema, y votó toda la Provincia de Buenos Aires, que somos 14 millones de electores más o menos. Yo sigo sin entender por qué la necesidad de modificar algo que andaba bien”.

“Nos hemos pasado todo este tiempo trabajando nosotros en cada municipio, el Gobierno de la provincia, yo mismo, pero toda la dirigencia, los miembros del gobierno y los candidatos todos explicando cómo se votaba por una decisión que no está respaldada en lo que se decía”, dijo, respecto a la comparación de la transparencia y el costo con el antiguo sistema.

Axel Kicillof sobre la reforma laboral: “Me llegó una versión, espero que no sea esa”

En otro tramo, Kicillof se refirió al proyecto de reforma laboral que planifica el Gobierno nacional: “Me llegó una versión sobre lo que se está presentando, espero que no sea eso lo que van a empujar, porque yo veo que va en la misma dirección de todo lo que se viene diciendo y que no ha funcionado. Desde el punto de vista objetivo, tenemos 200.000 nuevos desempleados después de haber aprobado elementos que teóricamente iban a ayudar. Todo al revés”, disparó.

Consultado sobre si hablará con Milei tras conocer los resultados, aseveró: “Todos los días desde que asumí como gobernador estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional, lo he solicitado varias veces”.

Molesto ante la falta de diálogo, planteó la necesidad de coordinar políticas públicas “en seguridad, en salud, en educación, en alimento, en todo lo que está pasando, además con la situación laboral, la situación social, económica”. Y sentenció: “Por supuesto que hay que coordinar y por supuesto las autoridades de La Rosada tienen mi teléfono a disposición, úsenlo”.