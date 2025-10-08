Política EconomiaPortada

José Luis Espert pidió licencia en el Congreso pero seguiría cobrando su sueldo

El diputado nacional José Luis Espert presentó un pedido de licencia en la Cámara de Diputados y, seguiría percibiendo su dieta como legislador durante el período de ausencia.
La decisión llega en medio del escándalo por el avance de la Justicia norteamericana contra Fred Machado, empresario señalado como su principal financista, acusado por narcotráfico y lavado de dinero.
“Por medio de la presente, me dirijo a ud. a fin de solicitar licencia por motivos particulares desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”, decía el escrito en donde no aclaró si era con o sin goce de sueldo. Esa omisión, según algunas fuentes parlamentarias, ya dejaba asentado que el legislador seguiría cobrando los casi 5 millones de pesos de su dieta hasta el fin de su gestión, el próximo 10 de diciembre.
