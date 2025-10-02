Francos dice que Espert “tiene que dar una explicación clara y contundente”

El jefe de Gabinete dijo que la acusación contra Espert “no es una situación menor”, pero dijo que no debería “dar un paso al costado” en su candidatura

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmo hoy que las acusaciones contra José Luis Espert, el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, “no es una situación menor”, y sostuvo que pese a todo no debería “dar un paso al costado” en su postulación.

“No es una situación menor. Obviamente yo creo que Espert tiene que dar una explicación clara y contundente, pero no creo que tenga que dar un paso al costado salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga”, dijo Francos en la AmCham.

Francos refirió así a las acusaciones sobre 200.000 dólares que Espert habría recibido de Federico ‘Fred’ Machado, detenido con prisión domiciliaria en Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema resuelva un pedido de extradición de la Justicia estadounidense, donde ya fue condenada su socia, Debra Lynn Mercer.

“Tiene que dar una explicación clara para la opinión pública y salir de esta situación”, sostuvo el jefe de Gabinete, al tiempo que explico que “la denuncia de Grabois” contra Espert “forma parte de la política a días de las elecciones”.