Fin de semana largo: más turistas pero estadías acortadas y menor gasto

Según CAME, por el fin de semana largo se desplazaron por el país 1.440.000 turistas, 2,1% más que en 2024. La estadía promedio se redujo a dos noches.

Transcurre el fin de semana largo por el 12 de octubre. Con el feriado originalmente agendado para este domingo, en pos de fomentar el turismo el Gobierno dio marcha atrás y finalmente lo corrió al viernes pasado.

En tren de balance, estos días viajaron más turistas que el año pasado, aunque permanecieron menos tiempo “para ajustar el gasto sin resignar consumos”, consigna hoy CAME. “El buen clima, las reservas de último momento, la cercanía del verano y la necesidad de descanso, después de muchas semanas sin un fin de semana largo, impulsaron el movimiento”, agrega la cámara empresaria.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural se desplazaron por el país 1.440.000 turistas, 2,1% más que en el mismo feriado de 2024. La estadía promedio se redujo a dos noches (2,4 en 2024) y, de esta manera, se dio una caída del 16,7%, con viajes más cortos y planificados a último momento.

Siempre según CAME, el gasto promedio diario por turista fue de $ 91.190, 1,5% menor en términos reales que en 2024. “Se reflejó un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte”.

En total, los turistas desembolsaron $ 262.627 millones, con una baja de 16,2% real frente a los $ 228.479 millones registrados en 2024, producto de la menor duración de las estadías.

Durante estos días, se registró un importante flujo de argentinos hacia Chile, con largas filas en los pasos fronterizos y un marcado incremento en los viajes de compras. El tipo de cambio favorable, la diferencia de precios en indumentaria y tecnología, y las promociones en supermercados chilenos motivaron a miles de familias y grupos de amigos a cruzar la Cordillera.

Turismo en la Provincia de Buenos Aires

El fin de semana largo dejó resultados positivos para el turismo bonaerense, siempre según CAME. Con un promedio de ocupación general del 65% y picos del 70% en varias localidades turísticas, las ciudades más buscadas fueron Mar del Plata, Tandil, Pinamar, Villa Gesell y Tigre, según el Observatorio Turístico provincial.

En Mar del Plata, las reservas hoteleras alcanzaron el 55% al inicio del fin de semana y se estimaron niveles de ocupación cercanos al 60%, con la llegada de más de 100.000 visitantes, entre ellos 40.000 jóvenes finalistas de los Juegos Bonaerenses 2025.

En el interior bonaerense, Tandil registró una ocupación estimada en el 70%, con 11 de los 24 establecimientos relevados al 100% de su capacidad.

En tanto, en Pinamar y Villa Gesell los niveles de ocupación se mantuvieron en torno del 60%, acompañados por buen clima y la llegada de visitantes de cercanía.

En el Delta y en el norte bonaerense, Tigre recibió un flujo constante de excursionistas, “consolidándose como uno de los destinos preferidos para escapadas de un día”.

Por su parte, Chascomús alcanzó un 70% de ocupación hotelera, con una estadía promedio de tres días y dos noches.

Turismo: balance enero-octubre de 2025

En lo que va del año ya se celebraron seis fines de semana largos, en los que viajaron 10.270.940 turistas por distintos puntos del país, consigna CAME. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado de $ 2.366.419 millones, lo que equivale a US$ 1.670 millones.